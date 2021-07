Chromebooks ausgebremst: Google verhaut jüngstes ChromeOS-Update

Google hat mit dem letzten Update für Chrome OS 91 für Aufruhr unter den Nutzern von Chromebooks gesorgt. Ein darin bestehender Fehler sorgt dafür, dass die Geräte kaum noch sinnvoll nutzbar sind, weil ein Prozess die Hardware voll auslastet.

Update installiert, Leistung weg

Google

Wie ChromeUnboxed berichtet, hat Google das jüngste Update auf Chrome OS 91.0.4472.147 zurückgezogen, nachdem von diversen Nutzern Rückmeldungen aufkamen, laut denen das Update einen schwerwiegenden Fehler enthält. Aktuell wird wieder Chrome OS 91.0.4472.114 als aktuellstes Update angeboten, was jedoch auch nicht ganz ohne Schwierigkeiten bleibt.Den Berichten von betroffenen Anwendern zufolge hat das 147er-Update dafür gesorgt, dass ihre Geräte direkt nach dessen Installation massiv ausgebremst werden. Selbst die Abschaltung aller Erweiterungen und Bereinigungsmaßnahmen führen nicht zu einer Verbesserung der Lage. Ein Blick in die in ChromeOS integrierte Diagnose-App offenbar den Grund für den Leistungseinbruch.Ein nicht näher bezeichneter Prozess sorgt offenbar dafür, dass die CPU stark oder sogar voll ausgelastet wird, wodurch wenig oder keine Performance-Reserven mehr für andere Aufgaben übrig bleiben. Wie weitreichend das Problem auftritt, ist bisher noch nicht ganz klar. Konkret scheinen Geräte mit Mainboards betroffen zu sein, die die Codenamen "Grunt" und "Hatch" tragen. Ob auch noch weitere Modelle mit dem Problem zu kämpfen haben, ist noch offen.Ob man eines der betroffenen Chromebook-Modelle besitzt, lässt sich recht einfach feststellen. Man öffnet im Browser die Adresse "chrome://version" und sucht sich den Codenamen unter dem Stichpunkt "Plattform" heraus, wo er am Ende der Zeile erwähnt wird. Unterdessen ist durch die Rücknahme des Updates 147 für ChromeOS 91 ein weiteres Problem entstanden.Wer Linux auf den Geräten mit der jetzt "aktuellen" Version .114 installieren will, kann damit scheitern, weil die Google-Server davon ausgehen, dass diese Version nicht mehr aktuell ist. Der Installer wurde also nicht entsprechend aktualisiert, was dazu führt, dass Linux nicht auf dem derzeit verbreiteten Release von ChromeOS 91 installiert werden kann.