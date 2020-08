Nicht nur Microsoft: Auch Twitter ist an TikTok-Übernahme interessiert

In den letzten Tagen sorgte die beliebte Smartphone-App TikTok für viele Schlagzeilen. Während die US-Regierung den Dienst verbieten möchte, hatte Microsoft Interesse an einer Übernahme geäußert. Die Redmonder sind jedoch nicht der einzige Konzern, der sich für TikTok interessiert.

Microsoft verhandelt bereits seit Wochen

Aus einem Bericht des Wall Street Journals geht hervor, dass Twitter sich einen Zu­sam­men­schluss mit TikTok vorstellen kann. Es soll bereits erste Gespräche zwischen den beiden Unternehmen gegeben haben. Bislang haben die zwei Social-Media-Konzerne aber noch kein offizielles Statement zu einer geplanten Übernahme veröffentlicht. Derzeit ist außerdem noch unklar, wie weit die Verhandlungen zwischen Twitter und TikTok bereits fortgeschritten sind und zu welchen Konditionen der Zusammenschluss durchgeführt werden könnte.Darüber hinaus verhandelt ByteDance, der In­ha­ber-Konzern von TikTok, schon seit Wochen mit dem Redmonder Unternehmen Microsoft. Die Verhandlungen sollen schon seit Juni, als ein Verbot von TikTok in Indien diskutiert wurde, laufen. Vor kurzem wur­de bekannt, dass Microsoft sich nicht nur für das US-Geschäft von TikTok, sondern auch für den europäischen Markt interessiert. Da Microsoft im Vergleich zu Twitter über wesentlich mehr Kapital verfügt, bleibt abzuwarten, welcher Konzern sich bei den Verhandlungen mit ByteDance schluss­end­lich durchsetzen kann.TikTok muss sich in den Vereinigten Staaten momentan großem Druck entgegenstellen. Kri­ti­ker sind davon überzeugt, dass die App die Daten der Nutzer an die chinesische Re­gie­rung weitergibt. US-Präsident Donald Trump hat vor wenigen Tagen ein Dekret, das TikTok in den USA verbietet, unterzeichnet. Der Inhaber-Konzern ByteDance hat seit dem Erlass 45 Tage lang Zeit, seine Plattform an ein ausländisches Unternehmen zu verkaufen.