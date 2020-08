Microsoft spaltet Ignite-Konferenz und hält an der BUILD 2021 fest

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie wird die Microsoft Ignite-Konferenz in diesem Jahr als rein virtuelle Veranstaltung mit Livestreams und Ent­wick­ler-Sessions stattfinden. Nun geben die Redmonder zudem die Spaltung in zwei Events und eine Zusicherung der BUILD 2021 bekannt.

Microsoft Build-Konferenz bleibt zumindest 2021 erhalten

Microsoft

Während die diesjährige Microsoft Ignite eigentlich Ende September in Orlando im US-Bun­des­staat Florida veranstaltet werden sollte, zwingt die COVID-19-Krise den Konzern zu ei­nem virtuellen Event, dessen Zeitpläne man nun offiziell bekannt gibt. Dabei wird die seit Jahrzehnten für Entwickler und IT-Professionals stattfindende Konferenz in zwei Teile ge­spal­ten, die jeweils in 48 Stunden ausgetragen werden. Die erste Ignite kann digital vom 22. bis 24. September "besucht" werden, während das zweite Event ohne genauen Termin für An­fang 2021 eingetaktet wurde.Nicht nur das so genannte "In-Person-Event" fällt dem Coronavirus zum Opfer, auch die üb­li­cher­wei­se veranstaltete Microsoft Ignite Tour , die mit diversen Veranstaltungen in ver­schie­de­nen Städten weltweit unterwegs war. Wie der Konzern mitteilt:Gerüchte, nach denen die Ignite langfristig die hauseigene BUILD-Konferenz verdrängen könn­te, dementiert Microsofts Chief Marketing Officer (CMO) Chris Capossela in seiner An­kün­di­gung zumindest in Bezug auf das nächste Jahr. "