Samsung Galaxy Z Fold 2: So sieht das neue Falt-Smartphone mit 5G aus

Samsungs absolutes Highlight auf dem virtuellen Unpacked Launch-Event am 5. August ist nicht das neue Samsung Galaxy Note 20. Statt­dessen soll vor allem das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G neue Maßstäbe setzen. Jetzt ist das große Smartphone mit Falt-Display erstmals zu sehen.

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ist das absolute Flaggschiff im Smartphone-Lineup des südkoreanischen Elektronikriesen und wird zusammen mit der Note 20-Serie und einigen anderen Produkten in der nächsten Woche erstmals präsentiert. Über das indische Preis­ver­gleichs­por­tal MySmartPrice wurden jetzt erste offizielle Pressebilder des Geräts ver­öf­fent­licht, die ein beeindruckendes Design zeigen.Zwar hat sich an den Maßen des Samsung Galaxy Z Fold 2 5G gegenüber dem Vorgänger nichts geändert und es bleibt weiter dabei, dass man ein großes, inneres faltbares Display mit einem auf dem "Deckel" angebrachten Front-Bildschirm kombiniert. Doch nutzt Samsung jetzt die zur Verfügung stehende Fläche wirklich voll aus.So zeigen die Bilder des neuen Edel-Smartphones bei genauerer Betrachgung (und einer erheblichen Anhebung der Helligkeitswerte in einem Bildbearbeitungsprogramm), dass Samsung das Display auf der Außenseite jetzt vollflächig gestaltet. Auch im Inneren ver­zich­tet man darauf, das faltbare Display auf Basis eines Kunststoffsubstrats durch große Aus­schnit­te zu beschneiden.Stattdessen decken beide Bildschirme die zur Verfügung stehende Fläche fast vollständig ab, so dass maximaler Raum für den Umgang mit der Software zur Verfügung steht. Lediglich eine jeweils kurz unterhalb des oberen Display-Rands in einem kreisrunden Ausschnitt unter­ge­brach­te Kamera für Selbstporträts und Videochats unterbricht die ansonsten voll­flä­chige Optik.Äußerlich hat Samsung das Design des neuen Galaxy Fold-Modells dem Look des Galaxy Note 20 und seiner Schwestermodelle angepasst. Auf dem Rücken sitzen gleich drei Kameramodule, die auf den ersten Blick stark an das erinnern, was man beim Galaxy Note 20 in der Basis­ver­sion anbieten will. Ansonsten gibt es das bekannte Design mit einem zentralen Schar­nier, wobei abzuwarten bleibt, wie gut das Dis­play ge­ra­de an der Faltstelle der ständigen Be­an­spru­chung widerstehen kann.Das Samsung Galaxy Z Fold 2 5G wird zwar bereits in wenigen Tagen offiziell präsentiert, bis es jedoch im Handel verfügbar ist, wird es wohl noch einige Wochen dauern. Preislich dürfte das Gerät, in dem aktuellste Prozessortechnik inklusive 5G-Support von Qualcomm steckt, wieder am absolut obersten Ende der Skala angesiedelt sein, startete der Vorgänger doch bereits für knapp 2300 Euro.