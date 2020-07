Samsung Galaxy Z Fold 2: Neues Falt-Smartphone ist "pünktlich"

Samsungs neues, großes Smartphone mit faltbarem Display steht de­fi­ni­tiv vor der Einführung, doch scheint es zu leichten Verzögerungen zu kommen. Bereits beim ersten Modell des Samsung Galaxy Fold 2 hatte der Hersteller monatelang Probleme.

Mit dem Samsung Galaxy Z Fold 2 will der südkoreanische Elektronikkonzern eigentlich seine überraschend erfolgreich gestarteten Bemühungen rund um das Thema Android-Smart­phones mit faltbarem Display fortführen. Jüngst war jedoch zu hören, dass Samsung den Launch nicht mehr wie geplant zum Anfang August geplanten "Unpacked"-Event über die Bühne bringen werde.Dem widersprechen jetzt gleich mehrere Quellen, die normalweise gut informiert sind. Zum einen ist vom chinesischen Twitter-Leaker Ice Universe zu hören, dass Samsung das zwei­te große Falt-Smartphone aus seiner Produktion tatsächlich am 5. August vorstellen will, die Einführung aber erst gegen Ende September ablaufen soll.Dies gelte für den chinesischen Markt. Mit einer solchen Taktik würde Samsung noch einmal wochenlang Zeit haben, eventuelle Probleme auszumerzen. Für ein solches Vorgehen spre­chen auch die Angaben der zweiten Quelle, die sich jetzt zu Wort gemeldet hat. Auch der Display-Spezialist Ross Young will von seinen Quellen aus der Industrie erfahren haben, dass Samsung an seinem Launch-Zeitplan festhält.Seine Kontakte hätten ihm versichert, dass Samsung das neue Galaxy Z Fold 2, dessen interne Modellnummer SM-F916 lautet, wie geplant am 5. August bei seinem virtuellen Unpacked-Event präsentiert, die tatsächliche Verfügbarkeit aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen könnte. Da die Massen­fertigung erst im September beginnt, sei unter Umständen damit zu rechnen, dass das neue Smartphone mit faltbarem Display erst ab Oktober in west­li­chen Märkten zu haben ist.