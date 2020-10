Galaxy Z Fold 3: Gerät könnte mit beleuchtetem Scharnier erscheinen

Die nächste Foldable-Generation von Samsung wird womöglich mit einem beleuchteten Scharnier auf den Markt gebracht. Das Licht könnte als Sta­tus-Anzeige für Benachrichtigungen verwendet werden. Bis zum Release des Galaxy Z Fold 3 könnte es allerdings noch einige Zeit dauern.

Licht wohl für Benachrichtigungen gedacht

Letsgodigital

Aus einem Patent des südkoreanischen Elektronik-Herstellers geht hervor, dass das Un­ter­neh­men an einem Foldable mit vier integrierten LED-Elementen im Scharnier arbeiten kön­n­te. Das Patent wurde im März 2019 beantragt, am 1. Oktober 2020 veröffentlicht und nun von Letsgodigital entdeckt. Damit die Leuchtelemente nicht beschädigt werden, wird der im Scharnier untergebrachte Streifen von einem lichtdurchlässigen Material geschützt.Das beleuchtete Scharnier könnte dazu dienen, damit das Smartphone dem Nutzer ver­schie­de­ne Informationen mitteilen kann, ohne dass der Bildschirm eingeschaltet werden muss. Es wäre beispielsweise denkbar, dass die Lichtelemente in einer bestimmten Farbe leuchten, sobald eine App eine Benachrichtigung anzeigt. Zudem könnten die LEDs dem Nutzer verpasste Anrufe signalisieren. Welche Farben hierfür konkret verwendet werden und ob die im Patent ge­zeig­te Technologie tatsächlich im Galaxy Z Fold 3 zu finden sein wird, ist natürlich noch unklar.Neben dem Patent sind bislang allerdings noch keine Informationen zu der nächsten Fold­ab­le-Generation von Samsung aufgetaucht. Bis das Galaxy Z Fold 3 auf den Markt kommt, müs­sen sich die Fans der Samsung-Reihe zudem noch ein wenig gedulden. Es gilt als wahr­schein­lich, dass das Gerät erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres vorgestellt wird.