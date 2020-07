Galaxy Z Fold 2: Geleakte Firmware mit Details zum äußeren Display

Samsungs neues Foldable, das Galaxy Z Fold 2, soll am Anfang des kom­men­den Monats veröffentlicht werden. Eine vor kurzem durchgesickerte Firmware verrät bereits viele Informationen über das neue Flaggschiff-Modell. Auch zum kleineren Außen-Display gibt es weitere Details.

Das hat der bekannte Leaker Max Weinbach (via MSPoweruser ) herausgefunden. Wäh­rend es zum faltbaren Innen-Display schon viele Leaks gegeben hat, wurden über den äu­ße­ren Bild­schirm bisher nur wenige Informationen geteilt. String-Namen in der schon vor etwa drei Wochen durchgesickerten Firmware lassen darauf schließen, dass das Front-Display über ein Seitenverhältnis von 25:9 sowie eine eingebaute Punch-Hole-Kamera verfügt. Zudem geht aus der Firmware hervor, dass der äußere Bildschirm zur Nutzung der auf der Rückseite platzierten Hauptkamera verwendet werden kann. Damit können die Nutzer ein Foto auf­neh­men, ohne zunächst das Smartphone an sich aufklappen zu müssen.Darüber hinaus hat Max Weinbach in der Firm­wa­re noch weitere Verbesserungen gefunden. Im professionellen Video-Modus sollen die Nut­zer die Möglichkeit haben, das zur Audio-Auf­nah­me verwendete Mikrofon auszuwählen. Mit dem Galaxy Z Flip 2 besteht die Option, ein 8K-Video im 21:9-Format aufzunehmen. Das Smartphone soll mit einem Cover-Support aus­ge­stat­tet sein und die Darstellung auf dem Front-Display auf einen bestimmten Bereich beschränken, sobald das Gerät von einer Schutz­hül­le umgeben ist. Der vollständige Twitter-Beitragsbaum kann über diesen Link aufgerufen werden.Das Samsung Galaxy Z Fold 2, das auch unter der Modellnummer SM-F916 bekannt ist, soll im Rahmen eines Unpacked-Events am 5. August vorgestellt werden. Am gleichen Tag kön­nte der südkoreanische Elektronik-Hersteller auch das Galaxy Note 20, die Galaxy Buds Li­ve sowie ein weiteres Foldable präsentieren. Wann das Galaxy Z Fold 2 dann aber schluss­end­lich auf den Markt gebracht wird, bleibt noch unklar. Aktuellen Informationen zufolge soll die Massenproduktion im September beginnen, sodass das Gerät ab Oktober erhältlich wäre.