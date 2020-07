Wie Note 20 mal zwei: Erstes Bild zeigt das Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung konnte das Design des Galaxy Z Fold 2 gut unter Verschluss halten - bis jetzt. Ein Leak will zeigen - wenn auch noch etwas unscharf - wie der Nachfolger des ersten Falt-Smartphones des Konzerns aussehen wird. Im Prinzip bekommt man hier ein Note 20 mal zwei.

Der erste Blick auf das Galaxy Note 20 liegt vor

Wie ein Note-20-Sandwich

Alle Infos zu den Samsung-Flaggschiffen

Dass ein Falt-Smartphone eine unkonventionelle Bauweise mit sich bringt, darf nur wenig überraschen. Trotzdem war Samsung im letzten Jahr für das von vieler Seite schlicht als "komisch" bezeichnete Design des Galaxy Fold scharf kritisiert worden - vor allem das kleine Außendisplay hatte für viele hochgezogenen Augenbrauen gesorgt, aber auch die sehr große Kamera-Aussparung auf der Innenseite gab Anlass zur Frage, ob Samsung hier nicht eine andere Lösung hätte finden können.Auf viele Punkte der Kritiker will Samsung in diesem Jahr vermutlich mit dem Galaxy Z Fold 2 Antwort geben. Nach vielen Gerüchten und Berichten zu dem Nachfolger finden sich jetzt auf der chinesischen Plattform Weibo erste Werbebilder in niedriger Qualität, die aber trotzdem einen Blick auf das neue Design erlauben. Wie immer gilt bei solchen Leaks, diese mit Vorsicht zu genießen, die Echtheit will aber unter anderem der bekannte Leak-Twitter-Account Ice Universe bestätigen können.Sollte sich die Echtheit des Bildes bewahrheit­en, dann hat sich Samsung in diesem Jahr dazu entschlossen, die Design-Sprache der Note- und Fold-Reihe zu vereinheitlichen. So ist unter anderem dasselbe Kameramodul auf der Rückseite des dargestellten Galaxy Z Fold 2 zu sehen, dass sich so auch auf Note-20-Bildern zeigt. Insgesamt sieht das Fold 2 auf dem Bild aus, wie ein Note 20 mal zwei.Eine Antwort auf die Frage nach der Echtheit der Bilder wird dabei nicht mehr lange auf sich warten lassen. Samsung hält am 5. August einen Unpacked Event ab und wird neben dem Note 20 auch Neuigkeiten zu der Fold-Familie bekannt geben.