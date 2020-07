Apple warnt vor Webcam-Abdeckungen, die zu Displayschäden führen

Bei Apple häufen sich Reklamationen von defekten Displays bei MacBook-Modellen jeder Art, die von sogenannten Kameraabdeckungen verursacht werden. Daher hat Apple jetzt ein Support-Dokument veröffentlicht, das vor dem Schließen der MacBooks mit Zubehör warnt.

Der Fremdkörper beschädigt beim Schließen

"Das Schließen deines Mac-Notebooks, wenn eine Kameraabdeckung daran angebracht ist, kann das Display beschädigen," schreibt Apple jetzt in dem neu veröffentlichten Support-Dokument . Der Konzern warnt dabei vor Beeinträchtigungen, die man durch die Verwendung der Kappen-artigen Abdeckungen beim MacBook haben kann. Es geht dabei ganz konkret um kleine Zubehörteile wie sie zuhauf bei Amazon zu finden sind . Man steckt sie auf den Teil an dem die Kamera sitzt und kann die Linse durch verschieben verdecken oder freigeben.Diese Abdeckungen können zum einen Probleme mit dem Umgebungslichtsensor verursachen, so dass die Displayregelung für die helligkeit nicht ordnungsgemäß funktioniert. Das ist zwar ärgerlich, aber bei weitem nicht so ärgerlich wie das zweite Problem, das Apple immer häufiger zu sehen bekommt: Das Display bekommt durch den Schließen mit samt des "Fremdkörpers" einen Knacks weg. Schnell ist es dann kaputt - gerissen oder gequetscht, sodas man kein ordnungsgemäßes Bild mehr hat.Solche Displayschäden fallen natürlich nicht unter die Garantie, da sie selbst verursacht sind, klärt Apple nun auf. Zudem meint der Hersteller, dass das Zubehörteil vollkommen nutzlos ist, denn Apple hat zum Schutz der Privatsphäre eine Statusanzeige für die Kamera eingebaut, sodass man es durch ein grünes Licht angezeigt bekommt, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Falls es zwingend erforderlich ist, die Kamera aufgrund der Arbeits­bestimmungen zum Beispiel ständig abzudecken, gibt es einige Tipps von Apple.Die Kameraabdeckung sollte dabei nie dicker als ein Blatt Druckerpapier (0,1 mm) sein. Kameraabdeckung, die Klebstoffreste hinterlassen, sind zu vermeiden. Wenn eine dickere Abdeckung angebracht wird, sollte das MacBook nicht geschlossen werden oder die Abdeckung vor dem Schließen entfernt werden.