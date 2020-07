Ohne Schlamm, aber mit viel Musik: Wacken Open Air findet online statt

Das Musikfestival in Wacken ist nicht nur bei Metal-Fans bekannt und be­liebt, das Open Air, das Jahr für Jahr ein kleines Dorf in Schleswig-Hol­stein zum Mittelpunkt der (harten) Musikwelt macht, kennen auch viele andere. Dieses Jahr fällt Wacken vor Ort aus, aber es gibt Ersatz.

Innovative Mixed-Reality-Auftritte

Die Corona-Krise hat zur Absage aller kleinen und großen Veranstaltungen geführt, das betrifft auch die sommerlichen Open Airs. Doch zumindest Wacken-Freunde können dennoch das wohl bekannteste Metal-Festival besuchen, allerdings ohne den zum Erlebnis fast schon essentiellen Schlamm und das Campen.Denn die Macher des Festivals haben heute das Wacken World Wide angekündigt, man verspricht eine "revolutionäre" Alternative zum echten Erlebnis. Das Ganze wird gemeinsam mit der Deutschen Telekom umgesetzt, und zwar als "größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten", wie man in einer Pressemitteilung schreibt. Gezeigt wird Wacken World Wide auf MagentaMusik 360, MagentaTV oder im Programm #Dabei und zwar live und kostenlos.Telekom und Wacken-Veranstalter versprechen , dass die Live-Auftritte mehr als nur simple Live-Streams sein werden: Bands werden in Echtzeit gefilmt und direkt in ein virtuelles Set integriert. Eine "typische Wacken-Kulisse" sollen auch eine LED-Rückwand sowie ein LED-Boden liefern, diese passen sich auch für ein realistisches Bild an die Kamerabewegung an.Die Besucher des Wacken World Wide können sich überdies per Webcam zuschalten und werden auf der LED-Wand eingeblendet. Wie das Ganze aussieht, will man demnächst zeigen, "Impressionen von der Mixed-Reality-Bühne" sollen vorab freigeschaltet werden.Das Wacken World Wide wird von 30. Juli bis zum 1. August stattfinden, Auftritte wurden bereits von Blind Guardian, Kreator, Heaven Shall Burn, In Extremo und Beyond the Black bestätigt.