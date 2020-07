Corona-Kino: Walmart macht seine riesigen Parkplätze zu Autokinos

Keine andere amerikanische Handelskette hat wohl mehr freie Flächen um ihre Filialen als der "Big-Box-Retailer" Walmart. Die in vielen Fällen extrem großen Parkplätze des Konzerns sollen jetzt im großen Stil zu Autokinos gemacht werden - in Zusammenarbeit mit der Filmindustrie.

Walmart kooperiert mit dem Veranstalter des Tribeca Film Festivals

Wie der Einzelhandelskonzern Walmart und Tribeca Enterprises jetzt angekündigt haben, werden noch in diesem Monat zahlreiche der riesigen Parkplätze um die gigantischen Supermärkte des Unternehmens zu Autokinos gemacht. An rund 160 Standorten in den gesamten USA will man den Menschen den Kinobesuch mit ihrem Auto ermöglichen.Hintergrund ist natürlich die andauernde Krise rund um das neuartige Coronavirus , das sich in den USA jüngst immer schneller verbreitet. Durch die Einrichtung der Autokinos wollen die Partner den "Gang" ins Kino unter Einhaltung möglichst großer Abstände zwischen den Besuchern im Rahmen des sogenannten Social Distancing erlauben.Hinter dem Vorhaben steht neben Walmart mit Tribeca Enterprises der Veranstalter eines der größten Filmfestivals der Vereinigten Staaten. Es werde sich um "sichere Drive-In-Events" mit Social Distancing handeln, heißt es auf der Website, die man zur Ankündigung der Veranstaltungen eingerichtet hat. Genaue Informationen zu Themen wie Eintrittspreisen oder den tatsächlichen Standorten der Walmart-Autokinos und ihrer Größe liegen bisher noch nicht vor.Vermutlich sollen mobile Leinwände oder große LED-Wände zum Einsatz kommen, wobei auch noch offen ist, wie das Filmprogramm aussehen soll. In den USA sind die meisten traditionellen Kinos aufgrund der Corona-Pandemie weiter geschlossen oder nur mit starken Einschränkungen in Betrieb. Autokinos gewinnen währenddessen an Popularität, weil sie einen vermeintlichen sicheren Kinobesuch ermöglichen.Die Zusammenarbeit mit Walmart ist nicht der einzige Weg, auf dem die Tribeca Enterprises versucht, mobile Kinoerlebnisse umzusetzen. So werden die Parkplätze von fünf großen Football-Stadien in Metropolen wie etwa New York im Juli an Wochenenden ebenfalls zu gigantischen Autokinos umfunktioniert.