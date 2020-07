Neue Features: Google Stadia löst Versprechen ein und senkt Preise

Langsam aber sicher nimmt der Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia eine Form an, die von Spielern eigentlich bereits zum Launch im November er­wartet wurde. Technisch sowie preislich gibt es vor allem in Hinsicht auf den Stadia-Controller Neuigkeiten zu vermelden.

Preissenkung und Neuheiten der letzten vier Wochen

Google Stadia

In seinem jüngsten Community-Update gibt Google bekannt, dass Smartphone-Spieler end­lich von den kabellosen Fähigkeiten des hauseigenen Stadia-Controllers profitieren kön­nen. War zu Beginn eine drahtlose Nutzung des Gamepads nur in Verbindung mit dem Chrome­cast Ultra Streaming-Stick möglich, wurde diese auf den Chrome-Browser erweitert und trifft jetzt auch auf Android-Geräten ein. Der Controller nimmt bekanntlich per WLAN eine Verbindung zu Stadia auf, während klassische Alternativen, wie der Xbox One Wireless-Controller oder der PlayStation DualShock 4 , bereits problemlos über Bluetooth angebunden werden konnten.Parallel dazu senkt das Unternehmen den Preis des Stadia-Controllers, der aktuell aus­schließ­lich über den Google Store erhältlich ist. Durch einen Rabatt in höhe von 10 Prozent und der Mehrwertsteuersenkung schlägt dieser mit "nur" noch 60,53 Euro zu Buche. Ein immer noch vergleichsweise hoher Preis in Anbetracht dessen, dass Gamepads wie der Xbox One-Controller oftmals für unter 50 Euro über den Ladentisch gehen. Jedoch wird der Stadia-Controller benötigt, um den Spiele-Streaming-Dienst per Chromecast auf dem Fernseher zu steuern und Features wie den Google Assistant auf Knopfdruck zu nutzen.Alle im Juni veröffentlichten, neuen Funktionen fasst Andrey Doronichev (Director of Product) abschließen in einem neuen Stadia Savepoint-Beitrag zusammen. So wurden im ver­gan­ge­nen Monat die Touch Controls auf Smart­phones eingeführt, die Qualitäts- und Auf­lö­sungs­ein­stel­lun­gen verbessert und ein Beta-Feature gestartet, welches das Spielen auf nahezu allen Android-Modellen zulässt. Allerdings steht die Verzahnung mit dem YouTube Gaming-Dienst sowie deren Streamern und vor allem die Funk­tio­na­li­tät von Google Stadia auf Apple iPhones und iPads weiterhin aus.