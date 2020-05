Google Stadia: Neue Spiele, Add-ons und 1440p-Auflösung sind da

Google investiert weiter in seinen Spiele-Streaming-Dienst Stadia und veröffentlicht in dieser Woche zwei neue Spiele, weitere Add-Ons und ein wichtiges Feature für Chrome-Nutzer. Letzteres lässt nach großer Nach­frage endlich das Spielen in einer 1440p-Auflösung zu.

Spiele-Streaming über Chrome in 1080p, 1440p und 4K möglich

Google Stadia

Der durch den Coronavirus ausgelöste Lockdown und der Zugang für Spieler abseits der 130 Euro teuren Premium-Pakete dürfte bei Google Stadia in den letzten Wochen für einen ge­wis­sen Aufschwung gesorgt haben. Das Unternehmen hält weiter an seinem Cloud-Gaming-Kon­zept fest und kündigt im wöchentlichen Community-Update neue Spiele, Erweiterungen und Funktionen an. Unter anderem kehren die beiden Titel Jotun: Walhalla Edition (14,99 Euro) und Sundered: Eldritch Edition (19,99 Euro) aus dem Hause Thunder Lotus Games im Stadia-Store ein, die auf anderen Plattformen bereits vor drei bis vier Jahren ihre Premiere feiern konnten.Zudem gibt Google bekannt, dass mit The Elder Scrolls Online (TESO) am 16. Juni das erste klassische MMORPG inklusive PC-Crossplay für Stadia erscheint. Das Online-Rollenspiel soll dabei die Inhalte der Morrowind-Erweiterung kostenlos anbieten. Ebenso können bereits be­ste­hen­de Charaktere mit Hilfe der Cross-Progression-Funktion von der PC-Version zu Stadia übertragen werden. Weiterhin starten Ranglisten-Spiele für PUBG und die beiden Add-Ons Mortal Kombat 11: Aftermath (ab 39,99 Euro) und The Crew 2: Hobbies (gratis). Technisch führt Google Stadia zudem eine Neuerung für alle diejenigen Spieler ein, welche den Strea­ming-Dienst über den Chrome-Browser nutzen.Nachdem Google die 1080p-Beschränkung für die Stadia-Nutzung über Chrome aufgehoben und Auflösungen bis hin ins 4K-Format freigeschaltet hat, folgt nun ein weiterer, wichtiger Zwischenschritt. Stadia wird ab sofort in der Lage sein, Spiele in 1440p-Qualität über den Browser auf Windows- Mac- und Chromebook-Systeme zu bringen. Die so genannte WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln gehört bei PC- und vor allem Gaming-Monitoren schon seit vielen Jahren zum Standard. Bisher mussten Stadia-Nutzer in diesem Fall entweder mit einer niedrigen 1080p-Auflösung leben oder über Grafikkarten-Treiber-Features wie Nvidias "Dy­na­mic Super Resolution" die 4K-Option simulieren.Wer sich Google Stadia genauer ansehen möch­te, sollte die aktuell kostenlose, zwei­mo­na­ti­ge Testphase von Stadia Pro samt 4K-HDR-Funk­tio­nen, 60 FPS und Surround-Sound schnellst­mög­lich aktivieren. Zum 3. Juni 2020 kündigte die Spiele-Streaming-Plattform an, den Gratis-Zeitraum auf nur noch 30 Tage zu be­schrän­ken. Pro-Nutzer erhalten während dieser Zeit di­rek­ten Zugriff auf über 12 Spiele. Da­run­ter Gylt, Destiny 2, GRID, PUBG und die Serious Sam Collection. Abseits davon ist weiterhin die Stadia Premiere-Edition samt Controller und Chromecast Ultra im Google Store erhältlich.