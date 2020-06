State Share Beta: Google Stadia erhält erstes echtes Killer-Feature

Crayta macht den Spieler im Minecraft-Fortnite-Stil zum Entwickler

Mit der so genannten State Share Beta bringt der Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia eine längst überfällige Funktion ins Spiel, die sich als echtes Killer-Feature entpuppen könnte. Nach einer ersten Ankündigung im letzten Jahr, wird der kommende Exklusivtitel Crayta das erste Stadia-Spiel sein, welches von der neuen "Sharing-Methode" profitiert. Das System hinter State Share ist denkbar einfach: Stadia-Nutzer erstellen einen Link, teilen ihn mit Freunden und diese landen sofort an Ort und Stelle im Spiel des Erstellers.Die einfache Funktionsweise wird von Google und den Crayta-Entwicklern Unit 2 Games in diesem kurzen Trailer erklärt. Potenzial ist dabei jedoch nicht nur beim Teilen von Spiele-Session-Links mit Freunden zu erkennen, sondern auch für Twitch- oder YouTube-Strea­mer . Content-Creator können einen State Share-Link mit ihrer Community teilen und diese somit aktiv am Geschehen teilhaben lassen. Vorausgesetzt sie verfügen über einen Stadia-Account und haben Crayta oder kommende Spiele mit ebendiesem Feature vorab via Stadia Pro erhalten oder über den Store gekauft. Es bleibt abzuwarten, ob Google in naher Zukunft weitere Games mit dieser Funktion ausstatten wird, ohne das sich dadurch ein signifikanter, spielerischer Vorteil in möglicherweise kompetitiven Multiplayer-Spielen ergibt.Vorerst wird der Stadia-Exklusivtitel Crayta das einzige Spiel sein, welches über die State Share-Funktion verfügt, schließlich handelt es sich um eine erste Beta. Das am 1. Juli er­schei­nen­de Multiplayer-Game stellt eine Mischung aus diversen Minispielen dar, die von Spie­lern im Minecraft-Stil samt Fortnite-Grafik selbst erstellt und mit der Community geteilt wer­den kön­nen.Crayta wird in einer Premium Edition gratis für alle Stadia-Pro-Abonnenten zur Verfügung gestellt. Nutzer der kostenlosen Variante von Stadia können das Spiel für 34,99 Euro kau­fen. Das Upgrade auf eine Deluxe-Version mit zusätzlichen kosmetischen Inhalten, In-Game-Währung und XP-Boostern schlägt mit 22,99 Euro oder als Komplettspiel im so ge­nann­ten Stadia-Free-Tier (1080p-Auflösung) mit 54,99 Euro zu Buche.