Google Stadia (Pro): Diese Gratis-Spiele erwarten euch im Juli 2020

Google spendiert Stadia Pro-Spielern im Juli vier kostenlose Spiele. Mit dabei ist unter anderem der Exklusivtitel Crayta inklusive der lang er­war­teten State Share-Funktion. Ebenso erscheinen zwei bekannte Me­tro-Games und eine neue Rabattaktion auf der Cloud-Gaming-Plattform

Kostenlose Adventures, neue DLCs und alt bekannte Ego-Shooter

Google Stadia

Besitzer eines Stadia Pro-Abonnements oder Interessenten, die den kostenlosen Probemonat nutzen, erhalten ab dem 1. Juli 2020 insgesamt vier neue Gratis-Spiele. Im Mittelpunkt der Pro-Games steht Crayta, bei dem die Erstellung von Minigames im Minecraft-Stil samt Fort­nite-Optik zum Kernthema werden. Es handelt sich dabei nicht nur um den nächsten Ex­klu­siv­ti­tel für Google Stadia , sondern auch um die Premiere der so genannten "State Share"-Funktion. Mit dieser sorgt der Spiele-Streaming-Dienst dafür, dass über Links Spiel­stän­de mit Freunden geteilt werden und diese direkt an der Gaming-Session teilnehmen können.Mit Monster Boy and the Cursed Kingdom wird weiterhin ein 2D-Adventure im Side-Scroller-Design Teil der kostenlosen Pro-Spiele. Und wie es zu erwarten war, steht ab kommender Woche auch SteamWorld Dig im Abo zum Streamen bereit. Einzelspieler können sich zudem auf ein Strichmännchen-RPG in Form von West of Loathing freuen, das bereits 2017 für den PC und ein Jahr darauf für die Nintendo Switch-Konsole erschienen ist. Das Spiel von Asym­metric Publications erreicht derzeit eine Metacritic-Wertung von 87/100 Punkten.Abseits von den neuen Pro-Titeln kündigt Google Stadia den Start des Speedboot-Racers Wave Break und die Aufnahme der 4A Games Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux an. Beide First-Person-Shooter werden ab sofort für 19,99 Euro im Stadia Store verkauft, während Wave Break mit 24,99 Euro zu Buche schlägt. Ab dem 25. Juni wird zudem der Bor­der­lands 3-DLC "Bounty of Blood" (dt. Blut­geld) für 14,99 Euro zur Verfügung stehen. Parallel dazu senkt Google die Preise für Spiele wie Metro Exodus und den Football Manager 2020.