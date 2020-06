Heißes Gerücht: Samsung plant ein Galaxy Fold Lite für unter 1000 Euro

Nach der Einführung des Galaxy S10 Lite und des Galaxy Note 10 Lite soll Samsung nun auch ein Galaxy Fold Lite in Arbeit haben. Das soll aber erst im kommenden Jahr marktreif sein - wenn auch die benötigten Komponenten günstiger geworden sind.

Alles noch Gerüchte

Das berichtet das Online-Magazin Sammobil . Geplant ist demnach eine günstige Variante des Falt-Smartphones zu einem Preis von rund 900 Dollar. Da die Flaggschiff-Modelle der Smartphone-Anbieter in den letzten Jahren immer teurer geworden sind, hatten die Lite-Versionen von Samsung immer mehr Freunde gefunden. Die Lite-Versionen sind zwar deut­lich abgespeckt im Vergleich zu den regulären Versionen, finden aber reißenden Absatz, da sie den Einstiegspreis für viele Kunden erst auf ein akzeptables Niveau senken. Entspre­chend logisch klingt die Idee von einem Galaxy Fold Lite. Das Fold ist erst bei einem Preis von über 2000 Euro zu haben - bei einem Fold Lite zum Preis von unter 1000 Euro würden sicherlich mehr Kunden zuschlagen als bisher.Samsung müsste allerdings bei einer Lite-Variante zweifelsohne eine Menge Abstriche machen, um den Preis auf ein Niveau von unter 1000 Dollar zu senken. Laut Sammobile pfeifen es jetzt die Spatzen in Südkorea von den Dächern, dass Samsung den Verkauf mit einem günstigen Galaxy Fold Lite ankurbeln will. Ob der Bericht allerdings auf echten Informationen fußt oder nur ein "Fantasieprodukt" ist, ist derzeit nicht klar. Sammobile zweifelt noch ein wenig, denn es gibt derzeit einfach noch zu wenige Informationen.Laut der Quelle (via viva100.com ) werden wir aber vielleicht doch schon in Kürze mehr wissen. Denn Samsung soll schon zu dem kommenden Unpacked-Event am 5. August nicht nur das Galaxy Note 20 vorstellen, sondern auch das Galaxy Fold 2, das Galaxy Fold Lite und das Galaxy Z Flip 5G enthüllen. Dabei steht das Fold Lite noch auf wackligen Füßen, laut der Gerüchteküche soll Samsung die Einführung entgegen vorheriger Pläne auf 2021 verschoben haben.