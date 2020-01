Galaxy S20 und Galaxy Fold 2: Samsung-Firmware verrät neue Details

Der koreanische Hersteller wird recht bald seine neuen Top-Smartphones vorstellen, allen voran das bisher als S11 bekannte Galaxy S20 und das zweite Falt-Phone Galaxy Fold 2. Die aktuelle Samsung-Firmware spiegelt das schon wider und man kann darin auch diverse Infos finden.

Die nächsten beiden Flaggschiffe von Samsung werden Mitte (eigener Event) oder Ende Februar (am Mobile World Congress ) vorgestellt, bisher haben die Koreaner keinen Termin dazu genannt. Die Geräte dürften aber feststehen, es handelt sich wohl, wie anfangs erwähnt, um das Galaxy S20 und Galaxy Fold 2.Die bekannte Android-Community XDA hat im jüngsten Update der One UI 2-Firmware für das Galaxy Note 9 gegraben und im Code etliche Verweise auf neue Funktionen des Galaxy S20 und Galaxy Fold 2 gefunden. Das ist nicht ungewöhnlich, denn natürlich muss auch die Software für bevorstehende Hardware angepasst und vorbereitet werden.Im Fall des Galaxy S20 (also des S10-Nachfolgers) sind es vor allem Kamera-Features. Eines davon nennt sich "Director's View", hier kann man zwischen den einzelnen Linsen des S20 wechseln, es lassen sich eine Person oder Objekt vorgeben, das von den Linsen automatisch getrackt wird. Das eignet sich etwa für "cinematische Effekte".Außerdem ist ein Feature namens "Single Take Photo" an Bord. Hier werden KI-basiert mehrere Aufnahmen gemacht, das funktioniert ähnlich wie beim Photobooth-Modus von Google . Die Kamera erkennt automatisch eine bestimmte Szene und schlägt sie dem Nutzer vor.Dazu kommen noch ein "Pro Video"-Modus, dieser erlaubt erweiterte manuelle Einstellungen für Bewegtbilder. Schließlich gibt es auch noch neue Effekte für Hintergrund-Unschärfe ("Bokeh").Im APK-Teardown konnten die Code-Schnüffler auch noch Informationen zum Galaxy Fold 2 aufspüren, genauer gesagt zum "Super Fast Charging", das ein schnelles Aufladen mit bis zu 45 Watt (statt bisher 25 Watt) ermöglicht.