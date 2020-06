Mockups zeigen Galaxy Fold 2-Design, Kameraposition und keine Notch

Es gibt noch einmal Nachschlag von dem bekannten Leaker Ice Universe. Nach dem er bereits Details zu dem kommenden Samsung Galaxy Fold 2 verraten hat, hat er nun ein Mockup veröffentlicht, das die neue Kamera-Anordnung des Fold 2 zeigen soll.

Präsentation in wenigen Wochen

Die neuen Details hat @UniverseIce wieder auf Twitter verraten und legt damit einer vorangegangenen Veröffentlichung über die neuen Abmessungen des Galaxy Fold 2 nach. Er hat zwei Mockups präsentiert, die das Fold im geöffneten und im geschlossenen Zustand zeigen sollen. Hauptaugenmerk wird dabei auf die Anordnung der Kamera gelegt. Die ist nun in die Mitte des geteilten Panels gewandert. Ob es sich um das finale Design der zweiten Generation des Samsung Galaxy Fold handelt ist nicht ganz klar.Der Chinese ist für seine Samsung-Leaks bekannt und greift auf gut informierte Quellen zurück - dennoch kann man nie sagen, wie viel Substanz die einzelnen Gerüchte haben. Interessant sind die Bilder der Fold 2 allemal. So wird seit längerem darüber gestritten, wie die Koreaner die größten Probleme ihres Falt-Smartphones beheben können. Dazu gehören auch Design-bedingte Probleme bei der Nutzung. Es kursierten dementsprechend viele verschiedene Theorien und "Leaks".Bisher hat Samsung zu dem geplanten Veröf­fent­lichungstermin der zweiten Generation des Fold noch gar nichts gesagt. Wahrscheinlich ist, dass Samsung das Fold 2 aber noch in diesem Jahr weltweit auf den Markt bringen wird. Die Präsentation des Fold 2 soll im Rahmen der Galaxy-Note-Vorstellung geplant sein. Die traditionelle Galaxy Note 20-Unpacked-Veranstaltung ist soweit bekannt für den 5. August geplant. Damit wären es nun nur noch wenige Wochen, bis die Koreaner die beiden neuen Modelle der Note- und Fold-Serien präsentieren werden.