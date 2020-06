Galaxy S20: Neues Update verbessert Kamera und Videostabilisierung

Die Samsung Galaxy S20-Serie bekommt per Update verbesserte Kamera-Aufnahmen mit hoher Vergrößerung und eine optimierte Videostabilisierung. Die neue Firmware dazu wird mit samt eines Sicherheits-Patches verteilt.

Das berichtet das Online-Magazin Sammobile . Demnach ist das Update zunächst im Samsung-Heimatland Südkorea gestartet, sollte aber nun zeitnah auch andere Märkte erreichen. Für das Galaxy S20 wird damit ein neues Firmware-Update bereitgestellt, das laut dem Changelog vorrangig Verbesserungen für die Kamera bringt. Nutzer dürfen sich über eine verbesserte Videostabilisierung freuen und über optimierte Aufnahmen mit hoher Vergrößerung, man erhält also eine bessere Qualität bei vergrößerten Aufnahmen.Die Kamera ist aber nicht allein bei den Verbesserungen. So bekommt die Galaxy S20-Serie eine neue Funktion, die ermöglicht, Bluetooth-Mikrofone für die Audioaufnahme über die Voice Recording App zu verwenden. Laut den Release-Notes zieht Samsung mit dem Update nun offiziell die Unterstützung für MirrorLink zurück. Das Unternehmen hatte vor ein paar Monaten bestätigt, dass es man den Support für MirrorLink, Car Mode und Find My Car beendet. Über weitere Änderungen ist nichts bekannt.Besitzer von Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra in anderen Märkten sollten das Update in den kommenden Tagen erhalten. Die neue Firmware-Version hat laut Sammobile die Kennzeichnung G98xNKSU1ATFD und kann Over-The-Air aktualisiert werden.Das Update wird Galaxy-Besitzern wie gewohnt automatisch angeboten, Wer es manuell auszulösen versucht, kann die Einstellungen auf dem Smartphone öffnen, auf Software-Update gehen und dort schauen, ob eine neue Firmware zum Herunterladen und Installieren bereitgestellt wird. Die neue Firmware wird mit dem Sicherheits-Patch für Juli ausgeliefert. Über dessen Inhalte wurde bei Sammobil noch nichts verraten.