Das große Laptop-Comeback: Samsung Galaxy Books jetzt lieferbar

Mit den Samsung Galaxy Books feiert der bekannte Hersteller sein Come­back auf dem deutschen Notebook-Markt. Die Premium-Modelle mit Intel-Prozessoren und besonders langer Akkulaufzeit starten jetzt mit einem starken Sonderangebot bei Saturn durch.

Nach langer Wartezeit ist es soweit: Die neuen Windows-10-Laptops Samsung Galaxy Book S, Ion und Flex sind ab sofort in Deutschland lieferbar. Das hochwertige Dreiergespann deckt alle wichtigen Anforderungen von Notebook-Nutzern ab - Mobilität, Leistung und Stil­si­cher­heit. Dabei feiert der südkoreanische Hersteller gleich mehrere technische Errungenschaften. So gehört das Samsung Galaxy Book S zu den ersten Laptops, die über Intels neue Hybrid-Prozessoren verfügen und in der neuen Ion- und Flex-Serie kommen erstmals die im TV-Bereich gefeierten QLED-Displays auch unterwegs zum Einsatz.Wer für seinen mobilen Office-Alltag vor allem auf der Suche nach einem kompakten, leich­ten und ausdauernden Notebook ist, für den empfiehlt sich das neue Samsung Galaxy Book S . Das 13-Zoll-Modell bringt nur 950 Gramm auf die Waage und bietet dank stromsparender Hardware eine Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden. Schnelle SSDs, ein zu­kunfts­si­che­rer In­tel Hy­brid-Pro­zes­sor sowie moderne Technologien wie Wi-Fi 6, USB-C oder ein kabelloses La­de­ge­rät direkt im Touchpad sorgen für ein kompromissloses Arbeiten unterwegs. Dank eines speziellen Outdoor-Modus' kann dabei auch die Sonne nicht mehr stören, da der Bild­schirm mit ihm extrahelle 600 nits erreicht.Liegt der Fokus mehr auf der Leistungsfähigkeit des Notebooks, sollte man den Kauf des neu­en Samsung Galaxy Book Ion in Betracht ziehen. Als einziger Vertreter der neuen Sam­sung-Laptops zeigt er sich auch mit einem 15-Zoll-Display samt QLED-Technik, Full-HD-Auf­lö­sung sowie performanten Intel Core i5- und Core i7-Prozessoren. Das Flaggschiff der Serie wird zudem mit einer dedizierten Nvidia GeForce MX250-Grafikkarte, bis zu 16 GB Ar­beits­spei­cher und einem 512 GB großen Solid State Drive angeboten. Upgrades sind gern ge­se­hen, Samsung schafft Platz für eine zweite SSD, die jederzeit nachgerüstet werden kann.Für den High-End-Abschluss der neuen Samsung-Reihe sorgt das Galaxy Book Flex . Mit seinem 360-Grad-Scharnier verwandelt sich das Notebook nach wenigen Handgriffen in ein leistungsstarkes Tablet samt 13-Zoll-Touchscreen und einer präzisen S-Pen-Steuerung (Stift). Und trotz seines kompakten und vor allem flexiblen Aufbaus, muss der Laptop nicht auf Leistung verzichten. Denn auch hier kommen ein Intel Core i5, schnelle SSDs, die QLED-Display-Technik, Thunderbolt-3-Anschlüsse und Co. zum Einsatz. Am Ende überzeugt aber vor allem die 70-Wh-Batterie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden.