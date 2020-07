Galaxy Fold 2 bringt Verbesserungen, aber auch einen stolzen Preis

Geräte mit Falt-Displays sind noch nicht der ganz große Trend. Das liegt an technischen Einschränkungen sowie dem hohen Preis. Samsung, das hier die Führungsrolle übernommen hat, möchte das ändern. Ob das mit dem Galaxy Fold 2 gelingt, wird sich aber erst zeigen.

Verbesserte Displays

Das erste Galaxy Fold kam vor gut einem Jahr die Hände der ersten Tester, dort blieb es aber nicht lange bzw. nicht unbeschadet. Denn die erste Ausführung hatte eine Schwachstelle, die dazu führte, dass das empfindliche Panel beschädigt wurde. Daraus hat Samsung gelernt und hat eine verbesserte Version des Geräts bereitgestellt.Aktuell arbeitet der koreanische Hersteller am Galaxy Fold 2 und dazu gibt es natürlich schon jede Menge Gerüchte. Die nächste Möglichkeit für ein Enthüllung ist am 5. August, an diesem Tag veranstaltet Samsung sein nächstes "Unpacked"-Event.Das Galaxy Fold 2 soll ein 7,7 Zoll großes Innen-Display mit einer Auflösung von 2213 x 1689 Pixeln haben, der außen liegende und nicht biegbare Bildschirm soll 6,23 Zoll groß sein (2267 x 819 Pixel). Mit dem größeren Außen-Display reagiert Samsung auf die Kritik beim ersten Galaxy Fold, denn bei diesem war dieser Bildschirm nahezu nutzlos. Man musste das Gerät also praktisch immer aufklappen, wenn man es verwenden wollte.Laut MySmartPrice wird das Galaxy Fold 2 überdies ein 25W-Ladegerät mitbringen. Dieses hat Samsung bereits dem Galaxy S20 Ultra beigelegt und damit lässt sich des 5000mAh-Akku in weniger als einer Stunde aufladen.Das vielleicht interessanteste Gerücht betrifft den Preis: Denn das Falt-Smartphone wird wohl jenseits der 2000-Euro-Marke angesiedelt sein. Es ist derzeit auch nicht klar, ob die Koreaner das Gerät bereits im August zeigen werden. Denn aktuell wird ein Launch-Datum Ende September kolportiert, schuld daran ist auch hier Corona bzw. die sich aus der Pandemie ergebenden Schwierigkeiten in den Zulieferketten.