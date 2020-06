Galaxy Watch 3: Offizielle Bilder deuten auf den Launch-Termin hin

Nachdem vor zwei Tagen erste offizielle Pressebilder zu dem kommenden Modell der Samsung Galaxy Watch aufgetaucht sind, wurden nun weitere Fotos veröffentlicht. Die aktuellsten Marketing-Bilder enthalten jetzt auch einen Hin­weis auf den Launch-Termin des Wearables

Release womöglich am 22. Juli 2020

Wie es auch bei den zuvor geleakten Bildern der Fall war, wurden auch die neuesten Mar­ke­ting-Render von Evan Blass zur Verfügung gestellt. Auf einem der Bilder taucht neben der Uhrzeit auch die Angabe "Wed 22", die für einen Mittwoch am 22. Tag eines Monats steht, auf. Auch beim 22. Tag des kommenden Monats Juli handelt es sich um einen Mittwoch.Bereits in der Vergangenheit haben die auf Mar­ke­­ting-Bildern vermerkten Termine in vielen Fällen das Release-Datum des Produkts dar­ge­stellt. Es gilt als wahrscheinlich, dass dies auch bei der Galaxy Watch 3 so ist. Demnach dürfte die Smartwatch am 22. Juli 2020 das Licht der Welt erblicken. Das Gerät soll in zwei Größen, dessen Gehäusedurchmesser 41 be­zieh­ungs­wei­se 45 Millimeter beträgt, angeboten werden.Obwohl es sich bei der Smartwatch eigentlich um einen direkten Nachfolger der originalen Samsung Galaxy Watch handelt, soll das Gerät nicht unter dem Namen Galaxy Watch 2, son­dern unter der Bezeichnung Galaxy Watch 3 erscheinen. Im Gegensatz zur Galaxy Watch Ac­ti­ve 2 bringt die Uhr wieder eine drehbare Lünette mit sich.Ob die Samsung Galaxy Watch 2 beziehungsweise die Galaxy Watch 3 tatsächlich am 22. Juli angekündigt wird, bleibt noch unklar. Es wäre möglich, dass der südkoreanische Elek­tro­nik-Hersteller den Termin verschoben hat und die nun aufgetauchten Pressebilder nicht mehr ak­tu­ell sind. Bisher hat sich Samsung natürlich noch nicht zu der neuen Smartwatch ge­äuß­ert. Womöglich wird der Termin des Launch-Events in den kommenden Tagen offiziell bestätigt.