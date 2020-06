Windows File Recovery: Microsoft stellt Wiederherstellungs-Tool bereit

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat ein neues Tool veröffentlicht, mit dem sich gelöschte Dateien wiederherstellen lassen. Das Programm kann bequem über die Eingabeaufforderung bedient und als Windows 10-App aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden.

Tool unterstützt viele Geräte & Formate

Aus dem Microsoft Store herunterladen

Die Steuerung des Programms erfolgt über das Kommando "winfr". Als Parameter müssen das Quelllaufwerk, auf dem die gelöschte Datei abgespeichert war, sowie das Ziellaufwerk, auf dem die Datei abgelegt werden soll, angegeben werden. Mit Hilfe unterschiedlicher Modi können einzelne Dateien oder komplette Dateigruppen wiederhergestellt werden. Wird zum Beispiel der Befehl "winfr C: D: /x /y:PNG" eingegeben, werden gelöschte PNG-Dateien auf dem Laufwerk "C:" gesucht und in einem Verzeichnis auf dem Laufwerk "D:" gespeichert. Eine komplette Anleitung lässt sich auf dieser offiziellen Seite der Redmonder finden.Neben HDDs & SSDs werden auch USB-Geräte und Speicherkarten unterstützt. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet die Anwendung Support für die Dateisysteme NTFS, FAT, exFAT und ReFS. Der Nutzer hat mit Windows File Recovery die Mög­lich­keit, gelöschte Dateien in den Formaten JPEG, PDF, PNG, MPEG, MP3, MP4 und ZIP wie­der­her­zu­stel­len. Zusätzlich werden auch Of­fi­ce-Dokumente unterstützt. Bei der Kompatibilitäts-Liste handelt es sich keineswegs um eine voll­stän­di­ge Aufzählung, sodass auch weitere For­ma­te mit dem Tool gefunden werden dürften.Die Windows File Recovery-App wird über den offiziellen Microsoft Store angeboten. Für den Download und die Nutzung fallen keine Kosten an. Um die Software verwenden zu können, wird die Windows 10 Version 2004 benötigt. Vor der Installation muss eine Aktualisierung auf das Mai 2020 Update durchgeführt werden. Ansonsten wird eine Fehlermeldung angezeigt.