Windows 10: So holt man mit neuem Tool gelöschte Dateien zurück

Microsoft stellt in seinem Download-Store für Windows 10 inzwischen auch ein Werkzeug bereit, mit dem sich gelöschte Dateien wiederherstellen lassen können. Da die Nachfrage nach einem solchen Tool sehr groß ist, wartet man bei Microsoft gar nicht erst, bis eine Version 1.0 fertig ist, sondern veröffentlicht die Software "Windows File Recovery" gleich in einer sehr frühen Fassung, die ausschließlich auf der Kommandozeile genutzt werden kann.Besonders kompliziert ist die Nutzung allerdings nicht - vor allem dann, wenn man zumindest über grundlegende Erfahrungen in der Arbeit abseits der grafischen BenutzeroberFlächen hat. Die Kollegen von SemperVideo zeigen euch die ganze Sache hier einmal in Aktion. Denn obwohl das Tool noch lange nicht fertig ist, funktioniert die grundlegende Art und Weise bereits hervorragend.Aufgerufen wird das Programm mit "". Anschließend gibt man an, von welchem Speicherbereit gelöschte Dateien zurückgeholt und wohin sie geschrieben werden sollen. Anschließend lassen sich mit verschiedenen Parametern noch Verfeinerungen in der Befehlsabgabe treffen. Der Befehl "" würde also alle gelöschten PDF- und Word-Dateien von Laufwerk C: auf das Speichermedium unter Laufwerk E: schreiben. Eine umfassende Anleitung mit allen Optionen und vielen Beispielen stellt Microsoft natürlich separat bereit.