YouTube-User in der Coronavirus-Krise: Wie geht Sauerteig & Workout?

In der Coronavirus-Pandemie verändert sich vieles. Auch bei Googles Video-Streaming-Plattform YouTube führen Ausgangs- und Kontakt­be­schränkungen oder gar Lockdowns ganzer Regionen zu einem geän­derten Nutzerverhalten. Sauerteig ist derzeit besonders beliebt.

Views von Videos zu Sauerteig vervierfacht

Wie YouTube gestern bei einem sogenannten Brandcast vermeldete, bei dem es eigentlich um die derzeit verfügbaren Werbemöglichkeiten und neue Original-Inhalte bei dem Portal ging, hat die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zusammen mit den damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu einer Verschiebung der Interessen der YouTube-Nutzer geführt.So wurde seit Mitte März erheblich häufiger nach Videos zum Thema Sauerteig gesucht als sonst. Insgesamt stieg die Zahl der täglichen Zugriffe auf Videos rund um Sauerteig in der Zeit zwischen dem 15. März und dem 30. Mai um mehr als 400 Prozent an. Offenbar wollten in dieser Zeit deutlich mehr Menschen als sonst wissen, wie sich Brötchen und diverse andere Backwaren aus Sauerteig herstellen lassen.Um die im Zuge der Pandemie in vielen Fällen zugelegten Pfunde wieder loszuwerden, suchten YouTube zufolge auch zahlreiche Menschen nach Clips zum Thema "Workout zuhause". Bei Videos mit der Formulierung "Workout at Home" legten die täglichen Zugriffszahlen laut CNET im oben genannten Zeitraum um mehr als 200 Prozent zu. Die Zahlen beruhen jeweils auf einem Vergleich zum Durchschnitt für den Rest des Jahres.Bei YouTubes Brandcast, der jüngst aufgrund der Pandemie selbstverständlich nur in gestreamter Form stattfand, geht es eigentlich darum, wie Werbetreibende die Plattform für die Verbreitung ihrer Marketing-Botschaften nutzen können. Natürlich stehen dabei aktuelle Themen im Mittelpunkt, schließlich wollen die Werbekunden wissen, welche Interessen bei YouTube gerade besonders viel Aufmerksamkeit genießen.