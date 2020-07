YouTube: Community-Beiträge werden bald komplett eingestellt

Bereits seit einiger Zeit haben nicht nur YouTuber selbst, sondern auch Zu­schau­er die Möglichkeit, Videos mit Beschreibungen und Untertiteln auszustatten. Nun hat Google angekündigt, dass die Funktion demnächst eingestellt werden soll. Hierfür sind mehrere Gründe verantwortlich.

Funktion wurde für Spam missbraucht

Automatische Untertitel bleiben bestehen

Viele YouTube-Kanäle werden nicht nur in einem Land, sondern von Nutzern auf der ganzen Welt angesehen. Daher bietet die Videoplattform die Option, Untertitel und Beschreibungen in mehreren Sprachen zu erstellen. Damit die Creator die Inhalte nicht selbst in sämt­li­che Sprachen übersetzen müssen, hatten Zuschauer die Möglichkeit, diese Aufgabe zu über­neh­men. Wie Google in einem offiziellen Support-Beitrag beschreibt, wird diese Funktion am 28. September 2020 allerdings wieder eingestellt.Die Einstellung der Community-Beiträge ist auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Laut Google soll die Funktion nur selten genutzt werden, so­dass sich die weitere Unterstützung nicht loh­nen würde. Außerdem habe es in der Ver­gan­gen­heit oftmals Probleme mit dem Feature ge­ge­ben, da die Community-Beiträge unter an­de­rem für Spam missbraucht wurden.Obwohl die Community-Beiträge eingestampft werden, haben YouTuber auch in Zukunft noch die Möglichkeit, Dienste von Drittanbietern zum Generieren von Untertiteln zu verwenden. Zudem bietet YouTube auch an, Untertitel und Beschreibungen automatisch zu generieren.Ob bisher von der Community hinzugefügte Untertitel und Beschreibungen am 28. Sep­tem­ber komplett gelöscht werden, bleibt noch unklar. Im Support-Beitrag schildert Google, dass die Beiträge nach dem 28. September entfernt werden. Vermutlich ist hiermit aber nur die Mög­lich­keit, neue Untertitel und Beschreibungen für Videos zu erstellen, gemeint.