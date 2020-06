Microsoft Edge: Adblocker sorgen für Probleme bei YouTube-Videos

Einige Edge-Nutzer , die einen Adblocker verwenden, scheinen momentan Probleme beim Abspielen von YouTube-Videos zu haben. Der Bug tritt auf allen Betriebssystemen auf. Microsoft hat nun bestätigt, dass es sich um einen Fehler handelt und angekündigt, an einer Lösung zu arbeiten.

Workaround: Den Adblocker deaktivieren

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Das haben die Redmonder in einem Support-Beitrag in der Tech-Community beschrieben. Viele Nutzer, die Edge auf Chromium-Basis nutzen und die Extensions "Adblock", "Adblock Plus" und "Adblock for YouTube" in ihrem Browser installiert und aktiviert haben, können seit kurzem keine YouTube-Videos mehr abspielen. Beim Versuch, einen Clip aufzurufen, wird le­dig­lich eine Fehlermeldung angezeigt. Um mehr Informationen zu dem Fehler zu erhalten, bit­tet Microsoft die betroffenen Nutzer, Feedback abzugeben. Das ist über ein in den Browser in­te­grier­tes Kontaktformular, das über "Shift+Alt+I" aufgerufen werden kann, möglich.Wer von den Problemen betroffen ist, kann auf einen einfachen Workaround zurückgreifen. Nachdem der Adblocker vorübergehend aus­ge­schal­tet wurde, können die Videos wieder ohne Probleme abgespielt werden. Natürlich kommen in diesem Fall vor den meisten Videos wieder Werbeclips zum Vorschein, die durch den Ad­block­er herausgefiltert worden wären. Wer kei­ne Werbung eingeblendet bekommen und trotz­dem weiterhin YouTube-Videos sehen möchte, muss bis zur Behebung des Fehlers temporär auf einen anderen Browser umsteigen.Womöglich reicht es auch schon aus, in nächster Zeit auf ein anderes Adblock-Tool um­zu­stei­gen. Einige Erweiterungen wie Ublock oder Adguard könnten eventuell keinen Bug in Zu­sam­men­hang mit der Wiedergabe von YouTube-Videos verursachen. Bisher ist noch nicht genau bekannt, bis wann das Problem behoben sein wird. Die Edge-Entwickler arbeiten derzeit an einem Patch, der in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen dürfte.