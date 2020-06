CallYa-Aktion: Gratis Vodafone Prepaid-Starterkarte mit 500 Mbit/s

Vodafone hat eine neue Aktion bei seinen CallYa-Prepaidkarten aufgelegt. Wer sich aktuell als Neukunde anmeldet, bekommt eine gratis SIM-Karte mit 10 Euro Startguthaben. Dazu gibt es ab sofort bei den Tarifen mehr LTE-Daten zum gleichen Preis.

Angebote für Wenig-Surfer ideal

Vodafone Flex

100 MB jeden Monat gratis

Tarife ohne Vertrag (CallYa)

Vodafone

Das Daten-Extra gibt es jetzt in vielen Tarifangeboten von Vodafone CallYa. Das neue CallYa Smartphone Special bietet dabei jetzt zum Beispiel 2,5 GB Highspeed LTE mit maximal 500 Mbit/s im Download - eine Geschwindigkeit, die im Prepaid-Bereich unge­schlagen ist. Das CallYa Smartphone Special gab es bisher nur mit 2 GB LTE, nun gibt es 2,5 GB zum gleichen Preis: Man zahlt für den Tarif 9,99 Euro im Monat und bekommt neben dem Datenpaket 200 Freieinheiten für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Für netzinterne Gespräche und SMS ist eine Flatrate mit dabei.Interessant ist das Prepaid-Angebot vor allem für Nutzer, die unterwegs keine großen Datenpakete benötigen - also zum Beispiel nur ab und an E-Mails verschicken und empfangen, Messengerdienste und Social Media nutzen und keine umfangreicheren Videos schauen oder Video und Fotos en gros senden wollen.Zum gleichen Monatspreis gibt es noch den Vodafone CallYa Flex-Tarif mit 3 GB statt bisher 2,25 GB. Dabei gibt es dann 3 GB LTE, aber nur 50 Freieinheiten für Telefonie und SMS. Man kann sich den Flex-Tarif aber anpassen, dafür gibt es eine App, mit der sich der Nutzer seinen eignen Tarif je nach Verbrauch zusammen­stellen kann. Der Vorteil bei dem Flex-Angebot: Man kann sich für 4,99 Euro ein verbrauchtes Datenpaket wieder auffüllen. Man bekommt dabei noch einmal so viel GB gutgeschrieben, wie im ursprünglichen Tarif vereinbart ist.Weiteres Datenvolumen kann man bei CallYa zudem jeden Monat über die " MeinVodafone-App " auch kostenlos dazu bekommen. Wer die App nutzt, bekommt alle vier Wochen 100 MB gratis.