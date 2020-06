Green-LTE-Tarife: 18 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 20 Euro

Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel bietet jetzt für kurze Zeit ver­günstigte "Green LTE Tarife" mit bis zu 18 GB Datenvolumen an. Die Ta­rife bieten wahlweise sechs, zehn oder 18 GB LTE mit bis zu 21,6 MBit/s samt Allnet-Flat. Abgebildet werden die Tarife im Telekom-Netz.

18 Gigabyte Daten für unter 20 Euro im D1-Netz

36,99 Euro

Neue Deals mit 6 bis 10 GB

Green LTE 6 GB

Green LTE 10 GB

26,99 Euro

31,99 Euro

39,99 Euro

Tarif Green LTE 6 GB Green LTE 10 GB Green LTE 18 GB Minuten Flatrate SMS Flatrate Daten 6 Gigabyte 10 Gigabyte 18 Gigabyte Netz Telekom/D1 VoLTE möglich Ja eSIM möglich Ja Drosselung Auf 64 KB Up/Down nach Erreichen des Datenvolumens Laufzeit 24 Monate Anschlusspreis 19,99 einmalig Preis mtl. (1-24) 14,99 Euro 16,99 Euro 19,99 Euro

Mit bis zu 18 GB LTE für unter 20 Euro / Monat