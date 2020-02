WLAN-Call und VoLTE starten endlich auch bei Klarmobil und Congstar

Erste Kunden bei Congstar bekommen ab sofort die Möglichkeit, auch über WLAN oder LTE zu telefonieren. Die neuen Features Voice over LTE und WLAN-Calls starten zunächst nur für einige ausgewählte Tarife. Ähnlich sieht es bei Klarmobil aus.

Das berichtet das Online-Magazin Teltarif. Demnach startet die Telekom-Tochter Congstar jetzt die Umstellung für WLAN-Call und VoLTE bei allen neueren Tarif-Angeboten, bei denen die LTE-Nutzung bereits stan­dard­mäßig dabei ist und ohne Aufpreis angeboten wird. Dazu gehören zum Beispiel die Fair Flat , die Allnet Flat und Allnet Flat Plus . Diese Tarife bieten schon jetzt standardmäßig den LTE-Zugang mit einer Downloadgeschwin­digkeit von bis zu 25 MBit/s. Alternativ können Kunden auch gegen Aufpreis LTE 50 mit maximal 50 MBit/s dazubuchen.Soweit bekannt ist, wird das Unternehmen die Kunden nach und nach in Schüben mit den neuen Funktionen versorgen. Ein Zeitplan ist nicht offiziell bekannt gegeben worden.Klarmobil startet WLAN-Anrufe und VoLTE jetzt ebenfalls für die ersten seiner Tarife, die im Telekom-Netz realisiert werden. Teltarif hatte bei dem Anbieter nachgefragt und als Antwort bestätigt bekommen, dass die Einfüh­rung bis zum Ende des ersten Quar­tals 2020, also etwa Ende März geplant sei. Auch der Kunden-Service-Bot, den Klarmobil nutzt, hat dahingehende Antworten parat. Dabei hieß es, dass Bestandskunden eventuell umgestellt werden müssen, das aber beim Kundenservice erfragen könnten.Bei der Telekom direkt sind die Features im Übrigen schon seit 2016 freigegeben, bei Vodafone und O2 startete Voice over LTE sogar schon früher. Zu den Vorteilen von Voice over LTE gehört eine allgemein verbesserte Sprachqualität, längere Akkulaufzeiten da keine Netzwechsel nötig sind. Außerdem wird die sogenannten Rufaufbauzeit deutlich reduziert.