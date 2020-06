Nur für kurze Zeit: Simply-Tarife mit bis zu 2 GB Datenvolumen gratis

Nur für kurze Zeit gibt es bei Simply zwei Allnet-Flats zum Sonder­preis und mit einem Daten-Extra von 1 und von 2 GB. Das Angebot ist aber nur bis zum 16. Juni erhältlich, wer bis dahin bucht, bekommt die Preis­garantie auch über zwei Jahre hinaus.

Mit und ohne Vertragslaufzeit

Simply Allnet-Flats

Datenvolumen 6 statt 5 GB LTE für 8,99 statt 9,99 Euro monatlich

Datenvolumen 12 statt 10 GB LTE für 12,99 statt 22,99 Euro monatlich

LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 Euro Wechselbonus Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei Verträgen ohne Laufzeit

O2-Netz

Die Datenautomatik

Special nur bis 16. Juni 2020

Simply

Es handelt sich bei den neuen Angeboten des Mobilfunkanbieters Drillisch um die beiden LTE-Allnet-Flats mit regulär 5 und 10 GB Datenvolumen. Im Rahmen der Aktion gibt es nun 6 und 12 GB LTE mit maximalen Downloadgeschwindigkeiten von 50 Mbits/s. Die beiden Angebote sind ideal für Nutzer, die unterwegs regelmäßig surfen wollen, aber aus Erfahrung nicht so viele Daten verbrauchen, als dass eine echte Daten-Flat angebracht wäre. Bei Simply gibt es beide Tarife jetzt nicht nur mit einem Daten-Extra, sondern auch kräftig reduziert.Es gibt: Die Allnet-Flat jetzt mit 6 statt 5 GB LTE für 8,99 statt 9,99 Euro im Monat und die Allnet-Flat mit 10 GB jetzt mit 12 GB für 12,99 statt 22,99 Euro im Monat. Beide Tarife enthalten eine SMS- und Telefonflat in alle deutschen Netze plus EU-Roaming. Genutzt wird das Netz von O2. Die Aktions-Konditionen gelten jeweils solange, wie der Vertrag genutzt wird. Man kann sich dabei für einen Laufzeitvertrag mit Mindestdauer 24 Monate entscheiden oder den Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit buchen.Der monatliche Preis ist bei beiden Varianten gleich. Die Bereitstellungsgebühr für Laufzeitverträge entfällt derzeit, bei der monatlich kündbaren Variante zahlt man einmalig 9,99 statt regulär 19,99 Euro. Ansonsten sind die Angebote identisch. Die Kündigungsfrist beträgt jeweils drei Monate.Das Angebot gilt nur bei Bestellung bis zum 16. Juni 11 Uhr.Alle Tarife haben eine sogenannte Datenautomatik. Nach Verbrauch des Inklusiv-Volumens wird dabei bis zu drei Mal pro Monat 200 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils 2 Euro automatisch nachgebucht. Wer das nicht möchte, kann die Datenautomatik auch deaktivieren (einfach online über die Servicewelt). Wer seine Rufnummer mit zu Drillisch bringt, bekommt außerdem zehn Euro Wechselbonus gutgeschrieben. Seit kurzem kann man sich bei Drillisch im Übrigen auch eine eSIM bestellen.