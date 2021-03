Jetzt 3 Monate gratis: Vodafone CallYa Prepaid-Tarif mit 10 GB LTE

Dank 60 Euro Bonusguthaben einfach drei Monate gratis einen LTE-Tarif mit 10 GB nutzen? Vodafone macht es mit einem neuen CallYa-Angebot möglich. Obendrauf gibt es eine klare Kostenkontrolle, kurze Laufzeiten und günstige 5G-Option. Wir nennen alle Details zum Knaller-Tarif.

CallYa Digital meldet sich mit einem attraktiven Einstiegsbonus zurück

12 Wochen kostenlos

60 Euro Startguthaben = 12 Wochen kostenlos, Gutscheincode: BONUS60

Danach 20 Euro pro 4 Wochen

10 GB LTE mit bis zu 500 MBit/s

Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

10 Euro zusätzliches Startguthaben bei Rufnummernmitnahme

Laufzeit nur jeweils 4 Wochen

Kein Anschlusspreis

5G für nur 2,99 Euro Aufpreis pro Monat

Jederzeit für bis zu 15 Monate pausieren und weiterhin erreichbar bleiben

10 GB LTE & Phone-Flat 12 Wochen gratis nutzen

Mobilfunkkunden wird derzeit am Markt reichlich Auswahl geboten, um ihr Smartphone mit Datenvolumen & Co. zu versorgen, oft gelten dabei noch lange Laufzeiten. Vodafone bietet jetzt unter der be­kann­ten Marke CallYa ein Aktions-Angebot , mit dem man schon einmal große Erfolge ge­fei­ert hatte.CallYa Digital schnürt alles, was man fürs Surfen und Telefonieren braucht, in einem att­rak­ti­ven Paket zusammen, das mit einer Laufzeit von 4 Wochen große Flexibilität bietet. Und auch die Kosten sind leicht überblickt: 20 Euro pro Monat, kein Anschlusspreis, das wars.Besonders attraktiv wird das Angebot dann aber aktuell wegen des reichhaltigen Start­gut­ha­bens, das im Aktionszeitraum winkt. Vo­da­fone bietet hier 60 Euro, macht den Tarif al­so ef­fek­tiv die erstennutz­bar. Wichtig: Das Guthaben wird erst nach Ein­ga­be des Gutscheincodes "" beim Be­stell­prozess auf der Aktions-Homepage ge­währt. Nimmt man die Rufnummer mit, gibt es noch­mal einen Extra-Bonus von 10 Euro. Ein­zi­ges Auf­preis-An­ge­bot: Will man 5G nutzen, sind monatlich 2,99 Euro fällig.Mit CallYa Digital können 10 GB mit bis zu 500 MBit/s im Vodafone-Netz versurft werden, Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sind unlimitiert per Flat abgedeckt. Besonders praktisch: Immer zum Ende des Abrechnungsmonats kann der Tarif pausiert werden, trotzdem bleibt man für mindestens 15 Monate erreichbar.