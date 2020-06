Aktion: Sparhandy bietet 20 GB LTE-Tarif im Telekom-Netz für 20 Euro

Der Mobilfunk-Anbieter Sparhandy bietet derzeit unter der Marke HIGH eine Tarifaktion zum Schnäppchenpreis. Dabei gibt es 20 GB LTE, Allnet-Flat und Allnet-SMS für nur 20 Euro im Monat . Man zahlt deutlich weniger als den Normalpreis. (Anzeige)

Der Preis steigt erst nach zwei Jahren

Telekom-Netz 20 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

20 GB LTE mit 25 Mbit/s, 50 Mbit/s für 2,50 Euro Aufpreis

Telefon-Flat in alle deutsche Netze

SMS-Flatrate in alle deutsche Netze

EU-Roaming

24 Monate Mindestvertragsdauer

Jetzt 20 Euro im Monat

Ab dem 25. Monat dann 30 Euro im Monat

Einmaliger Anschlusspreis entfällt

HIGH LTE-Tarif: 20 GB LTE für 20 Euro

Sparhandy

Die neue Aktion spricht vor allem Vielsurfer an, die einen sehr günstigen Laufzeittarif suchen. Im Rahmen von " 20 Jahre Sparhandy " gibt es bei der Eigenmarke HIGH 20 GB LTE-Surf-Volumen für nur 20 Euro im Monat. Der reguläre Preis liegt normalerweise bei 30 Euro monatlich, man spart also bei dieser Aktion deutlich. Zudem bietet die im Telekom-Netz durch­geführte Tarifaktion eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s. Für 2,50 Euro Aufpreis kann die Geschwindigkeit sogar auf 50 Mbit/s verdoppelt werden.Nach zwei Jahren steigt der monatliche Preis dann auf 30 Euro, dann entfällt der Aktions-Rabatt. Wer rechtzeitig vor­ab kündigen möchte, muss das wie üblich drei Monate vor Laufzeitende machen. Netter Extra-Bonus: Außerdem entfällt der einmalige Anschlusspreis bei diesem Angebot komplett. Das "20 Jahre Sparhandy"-Angebot von HIGH in der Übersicht:Das neue Tarif-Angebot von Sparhandy ist ab sofort online zu haben. Bei Interesse gilt es aber sich zu beeilen: Die Aktion endet am 22.06.