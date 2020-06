Vodafone CallYa-Kunden bekommen nun endlich auch VoLTE

Voice over LTE startet nun endlich auch für die CallYa-Kunden von Vodafone . Der Konzern hatte VoLTE dabei schon vor über fünf Jahren gestartet, aber bisher eben nicht für die Prepaid/CallYa-Kunden angeboten.

Verbesserte Sprachqualität und weiter Vorteile

Discountermarken im Vodafone-Netz werden folgen

Das berichtet das Online-Magazin Teltarif . Demnach läuft die Umstellung bei dem Prepaid-Angebot von Vodafone aktuell auf Hochtouren. Vodafone informiert die Kunden nach erfolgter Aufschaltung, sodass sie dann nur noch in den Einstellungen ihres Smartphones die Option auch aktivieren können. VoLTE funktioniert demnach dann bei allen CallYa-Optionen, da der Konzern mittlerweile in allen Prepaid-Tarifen die LTE-Nutzung bereits stan­dard­mäßig aktiviert hat. LTE und VoLTE sind dann ohne Aufpreis mit dabei. Nutzer benötigen allerdings ein Smartphone, das das Feature unterstützt.Größter Pluspunkt mit Voice over LTE ist eine allgemein verbesserte Sprachqualität, sowie längere Akkulaufzeiten da keine Netzwechsel nötig sind. Außerdem wird die sogenannten Rufaufbauzeit deutlich reduziert.In den Nutzer-Forum von Vodafone wird dabei nun schon seit Jahren über das Thema VoLTE diskutiert. Jetzt kam eine Bestätigung zu den Arbeiten im Netz dabei heraus:Nach dem Start für die CallYa-Kunden sollen auch weitere Discounter-Marken, die im Netz von Vodafone realisiert werden, VoLTE erhalten. Einzelheiten sind dazu aber bisher noch nicht zu erfahren. Zu den Marken gehören zum Beispiel Lidl Connect , Otelo und Fyve.