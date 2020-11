Mobilfunk für vier Wochen gratis: CallYa Digital mit 10 GB LTE kostenlos

Vodafone hat eine neue Gratis-Aktion bei seinen CallYa Digital Pre­paidkarten aufgelegt. Wer sich jetzt ein Starterset für CallYa Digital bestellt, bekommt eine gratis SIM-Karte mit 20 Euro Startguthaben - dafür bucht man sich dann einen Monat die Allnetflat.

Ohne Vertragsbindung auch mit 5G

Angebote für Wenig-Surfer ideal

CallYa mit Allnetflat und 10 GB gratis sichern

Bei dem CallYa Digital-Tarif handelt es sich um eine Allnet-Flatrate, die neben Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und zur Vodafone Mailbox noch gleich ein Datenpaket mit 10 GB LTE / 4G mit dabei hat. Alternativ kann man für CallYa in Gebieten, wo das 5G-Netz bereits ausgebaut wurde, auch 5G zum Aufpreis von 2,99 Euro für vier Wochen dazu buchen, zahlt dann also 22,99 Euro für vier Wochen. Regulär zahlt man für den Allnet-Tarif 20 Euro für vier Wochen. Jetzt gibt es für Neukunden, beziehungsweise für jeden, der sich ein neues Starterset bestellt , den ersten Monat gratis. Dazu muss man beim Bestellvorgang den Gutscheincode "BLACKWEEK" eingeben. Die Gratis-Aktion läuft bis zum 7. Dezember.Eine Vertragsbindung gibt es bei dem CallYa-Angebot nicht. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat - damit kann man also den Tarif jederzeit beenden. Bei CallYa gibt es Highspeed-LTE mit maximal 500 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload - eine Geschwindigkeit, die im Prepaid-Bereich unge­schlagen ist.Einen Bereitstellungspreis oder ähnliches gibt es nicht. Damit ist das Angebot für vier Wochen gratis nutzbar. Interessant ist das Prepaid-Angebot vor allem für Nutzer, die unterwegs keine allzu großen Datenpakete benötigen, sich aber auch nicht um jedes MB Gedanken machen wollen. Um E-Mails zu verschicken und zu empfangen, Messengerdienste und Social Media zu nutzen und Videos zu schauen reichen 10 GB im Monat für die meisten Nutzer vollkommen aus.