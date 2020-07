Vodafone erlaubt endlich auch die Sperrung anonymer Anrufer

"Endlich!", dürfte so mancher Vodafone-Kunde anmerken. Der Netz­be­treiber zieht jetzt nämlich auch nach und bietet ebenfalls die Mög­lichkeit, Anrufe mit unterdrückter Rufnummer gleich netzintern ablehnen zu lassen.

Auch im Festnetz

Sowohl bei der Deutschen Telekom als auch im Netz der Telefonica können Mobilfunkkunden dafür sorgen, dass Anrufe gar nicht erst durchgestellt werden, wenn der Anrufer seine Num­mer nicht mitsendet. Denn in den meisten Fällen sind es heutzutage eher die un­er­wünsch­ten Anrufer, die sich für eine Unterdrückung ihrer Kennung entscheiden.Längere Zeit kamen vor allem unerwünschte Werbeanrufe oder gar richtig betrügerische Kontaktaufnahmen auf diese Weise zustande. Inzwischen greifen diese allerdings eher auf gefälschte oder ausländische Nummern zurück. Trotzdem kann man in der überwiegenden Zahl der Fälle immer noch davon ausgehen, dass ein eingehender Anruf ohne angezeigte Rufnummer nicht gerade willkommen ist - so sind es jetzt meist Bekannte, die aus gutem Grund davon ausgehen, dass der Angerufene bei angezeigter Nummer gar nicht erst ab­heben würde.Vodafone hat die Sperrfunktion jetzt still­schwei­gend zum zurückliegenden Mo­nats­wech­sel ak­ti­viert. Eine offizielle Verlautbarung gab es nicht - was daran liegen dürfte, dass es dem Un­ter­neh­men selbst etwas peinlich ist, erst jetzt in dieser Richtung nachzuziehen. Die Sperre lässt sich im Kundencenter aktivieren. Genutzt wer­den kann das Feature nicht nur von Mo­bil­funk­kun­den mit Vertrag oder Prepaid, son­dern auch bei Festnetzanschlüssen.Wer mit unterdrückter Rufnummer anruft, wird dann auch nicht einfach mit einem Be­setzt­zei­chen oder ähnlichem abgespeist. Vielmehr implementiert Vodafone eine Ansage, die da­rü­ber Auskunft gibt, dass die Sperre aktiv ist. Der Anrufer wird dabei aufgefordert, die Ruf­num­mern-Über­tra­gung wieder einzuschalten und es noch einmal zu probieren.