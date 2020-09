Dr. Christine Haupt wird Interimschefin von Microsoft Deutschland

Fast vier Wochen nach der überraschenden Nachricht, dass Sabine Bendiek den Chef-Posten bei Microsoft Deutschland räumen wird, gibt es jetzt Neuigkeiten über ihre Nachfolge - zumindest steht eine "Übergangs­regelung" bereit.

Sabine Bendiek verlässt nach rund vier Jahren an der Spitze von Microsoft Deutschland das Unternehmen und wechselt als Chief People Officer und Arbeitsdirektorin in den SAP-Vor­stand . Nun gibt es Details dazu, wer ihren Posten bei Microsoft übernehmen wird - und es sieht so aus, als ob Microsoft wieder eine Chefin bekommen wird. Dr. Christine Haupt wird zunächst ab dem 1. Oktober als Interimschefin einspringen, wenn Bendiek zum 30. Sep­tem­ber den Konzern verlässt. Das berichtet die Wirtschaftswoche exklusiv aus Unternehmens­kreisen. Der Konzern hat den Bericht bereits bestätigt.Dr. Haupt war seit April Chief Operating Officer (COO) bei Microsoft Deutschland und hatte damit die Leitung der Geschäftsbereiche Marketing, Operations und Mittelstandskunden. Sie ist in ihrer Funktion bereits Mitglied der Geschäftsleitung und Sponsor für Diversity & Inclusion bei Microsoft Deutschland. Laut ihrem Arbeitgeber hat sie in Würzburg Physik studiert und anschließend in San Francisco promoviert . Im Jahr 1997 stieg sie bei Infor­ma­ti­ons­technologie-Anbieter Computacenter als Trainee ein und übernahm dann verschiedene Positionen im Vertrieb und beim Service. Zuletzt war sie Mitglied der Geschäftsführung bei Computacenter, und für den Bereich Professional Services einschließlich Solution Business und Consulting Services zuständig.Als Haupt im Frühjahr den Posten des COO übernahm, sagte Sabine Bendiek folgerndes zur neuen Personalie: "Christine Haupt hat in den letzten Jahren bereits viele unserer strate­gischen Kunden erfolgreich begleitet und ihr Gespür für technologischen Entwicklungen bewiesen. Ich freue ich mich sehr, dass sie nun die breitere Verantwortung als COO übernimmt. Sie wird ihre langjährige Erfahrung in dieser Funktion noch stärker einbringen können, um die digitale Transformation unserer deutschen Kunden voranzutreiben". Diese Einschätzungen teilen viele im Unternehmen.Laut Wirtschaftswoche spricht zudem einiges dafür, dass Haupt nicht nur interimsmäßig den Chefposten besetzen wird. Dazu gibt es allerdings noch keine offizielle Stellungnahme.