Ralf Groene: Microsofts Design-Chef für Windows & Surface geht

Bei Microsoft tut sich derzeit viel, was das Management angeht. Mit Ralf Groene hat sich der deutsche Design-Chef von Microsoft verabschiedet, der unter anderem für das Design der Surface-Serie verantwortlich war. Auch bei Windows hatte Groene bis zuletzt ein Wörtchen mitzureden.

Microsoft

Groene war enger Vertrauter von Panos Panay

Groene war seit 2006 bei Microsoft

Zusammenfassung Ralf Groene, deutscher Design-Chef bei Microsoft, geht in Rente

Verantwortlich für das Design der Surface-Serie und Windows

Über 17 Jahre Tätigkeit, zuletzt als Corporate Vice President Design

Chef des Industriedesign-Teams für Microsoft-Hardwareprodukte

Groene gestaltete Surface-Produkte und war bei Windows 11 beteiligt

Er begann als Werkzeugmacher und studierte Industriedesign in Kiel

Wechselte 2006 zu Microsoft nach einer Karriere im Silicon Valley

Nach dem Abgang von Panos Panay als Chef der Teams für die Surface-Produkte und Windows hat sich bei Microsoft abgesehen von den inzwischen erfolgten personellen Veränderungen noch mehr getan. Wie jetzt bekannt wurde, ist Ralf Groene nicht mehr für den Softwarekonzern tätig. Der Deutsche war über viele Jahre federführend, was die optische Gestaltung von Microsoft-Produkten anging, darunter auch die Surface-Serie.Ralf Groene hat seinen Abschied von Microsoft selbst bekannt gegeben. Über das Job-Netzwerk LinkedIn ließ er in einem kurzen Post verlauten , dass er froh sei, mitteilen zu können, dass er jetzt in Rente sei. Das Posting wurde erst gestern veröffentlicht, es ist aber in der Tat unklar, seit wann Groene schon nicht mehr für Microsoft arbeitet. Auch zu den Gründen seiner doch recht früh gefällten Entscheidung, sich zur Ruhe zu setzen, äußerte sich Groene bisher nicht.Groene war über mehr als 17 Jahre für Microsoft tätig. Zuletzt hatte er seit gut vier Jahren die Position des Corporate Vice President Design Windows and Devices inne. Seit insgesamt acht Jahren war er Chef des Teams für Industriedesign für die Hardware-Produkte von Microsoft und damit auch für die Gestaltung der seit Jahren eingestellten Smartphones, der ebenso aufgegebenen HoloLens , der Xbox und eben der Surface-Hardware hauptverantwortlich.Als Chef des Windows and Devices Design-Teams war er es auch, der die Leitung jener Teams innehatte, die über das Design von Windows 11, den anderen Microsoft-Anwendungen und Diensten sowie den Android-Apps des Unternehmens entschied.Der Designer wurde in der Windows-Welt vor allem durch die Gestaltung der inzwischen durchaus ikonisch gewordenen Optik der Surface-Produkte bekannt. Er hatte bereits beim ersten Microsoft Surface das Design mitverantwortet und seitdem zusammen mit seinem Team eine breite Palette von Laptops, 2-in-1-Tablets, Desktop-PCs und passendes Zubehör gestaltet.Ralf Groene ist 1968 geboren und begann sein Berufsleben als Werkzeugmacher bei Volkswagen in Wolfsburg, bevor er begann, seinen Schwerpunkt eher auf die Gestaltung als auf die Herstellung von Produkten zu legen. Groene studierte an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel Industriedesign und ging bereits 1997 ins Silicon Valley, wo er unter anderem für das bekannte Studio Frogdesign arbeitete, bevor er 2006 zu Microsoft kam.