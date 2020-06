Google bringt Microsoft Office und Windows-Apps auf Chromebooks

Eine Partnerschaft zwischen Google und Parallels wird es zukünftig er­lau­ben, Microsoft Office und ausgewählte Windows-Apps unter Chrome OS zu nutzen. Die nahtlose Integration soll auf Chromebooks von Business-Kunden bereits im Herbst zur Verfügung stehen.

Nach Android- und Linux-Anwendungen kommen die Windows-Apps

Modelle von Lenovo, Acer & HP stark reduziert!

Microsoft

In einem neuen Blog-Post spricht der für Chrome OS zuständige Google-Manager John Solomon über die Zukunft des vorrangig Cloud-basierten Betriebssystems und kündigt einen wichtigen Schritt in Hinsicht auf den Enterprise-Bereich an. So wird es in den nächsten Mo­na­ten möglich sein, Microsoft Office-Programme wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Co. sowie nicht näher definierte Windows-Apps auf Chromebooks auszuführen. Eine direkte Integration der Parallels-Virtualisierung unter Chrome OS soll es möglich machen.Otto Normalverbraucher dürfte das Software-Unternehmen vor allem durch die Parallels Desktop-Lösung für Apple Macs bekannt sein, welche die Nutzung von Windows 10 in einer virtuellen Maschine (VM) unter macOS ermöglicht. Google nutzt die Expertise von Parallels, um Chromebooks besser gegen Windows-Notebooks aufzustellen. Konnte Chrome OS zu Beginn nur mit Erweiterungen des Chrome-Browsers umgehen, ist heute auch die Nutzung von Android-Apps aus dem Play Store und diverser Linux-Anwendungen möglich.Laut The Verge sollen erste Microsoft Office- und Windows-Apps ab Herbst für Chrome OS bereitstehen. Vorerst werden Google und Pa­ral­lels jedoch lediglich Chromebook Enterprise-Geräte für Geschäftskunden beliefern. Un­ge­klärt bleibt, ob und wann Google diese durch­aus wichtige Funktion auf den Pri­vat­kun­den­be­reich ausweitet. Vor allem in den USA do­mi­nie­ren Chromebooks das Nie­drig­preis­seg­ment und sind im Bil­dungs­be­reich unter Schülern und Studenten sehr beliebt. In Deutschland stehen unter anderem Modelle von Lenovo, HP, Acer und ASUS zur Auswahl.