Ausgepackt: Erste Eindrücke zum Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Neue Tablets mit Chrome OS hat es schon seit einer Weile nicht mehr gegeben - zumindest nicht in Deutschland. Diese Tatsache hat Lenovo mit dem IdeaPad Duet Chromebook nun geändert, zu dessen Lieferumfang auch eine Tastatur gehört, wodurch sich das Chrome­book sogar zum Schreiben von Texten unterwegs eignet. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Lenovo IdeaPad Duet ausgepackt.Trotz des vergleichsweise günstigen Preises von 329 Euro hinterlässt das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook einen hochwertigen Eindruck, was vor allem am Metallgehäuse liegt. Das Display ist 10,1 Zoll groß und löst in Full HD auf. Unter der Haube stecken ein MediaTek Helio P60T Prozessor, 4 GB RAM und bis zu 128 GB Flash-Speicher.Zum Lieferumfang gehört eine magnetische Schutzhülle mit eingebautem Kickstand. Außerdem gibt es eine Tastatur, die sich ebenfalls magnetisch mit dem Tablet verbindet. Durch das Betriebssystem Chrome OS lassen sich neben Web-Apps auch Android-Apps sowie Linux-Programme installieren und nutzen.