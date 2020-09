Google Docs: App erhält nativen Support für Microsoft Office-Dokumente

Da die Android-Apps Google Docs, Sheets und Slides auf vielen Smart­pho­nes bereits vorinstalliert sind, werden die Office-Anwendungen auch von zahlreichen Nutzern verwendet. Um Microsoft-Dokumente im­por­tie­ren zu können, war lange Zeit eine Konvertierung erforderlich.

Eine Konvertierung bringt Probleme mit sich

Zeilenabstand passt sich automatisch an

Das Problem einer vorherigen Umwandlung des Formats besteht darin, dass das Layout der Dokumente in vielen Fällen nichts mehr mit der Anordnung der ursprünglichen Office-Datei zu tun hat. Außerdem kann die Datei nach der Bearbeitung nicht mehr im Office-Format von Microsoft gespeichert werden. Das hat sich mit einem Update im April 2019 geändert.Der native Support für Office-Dateien basierte bislang jedoch nur auf QuickOffice und brachte daher viele Einschränkungen mit sich. Mit der aktuellsten Version von Google Docs , Sheets & Slides besteht die Option, ein Mi­cro­soft Of­fi­ce-Dokument direkt und ohne Ein­schrän­kun­gen zu bearbeiten. Es ist also ab sofort nicht mehr er­for­der­lich, die Datei in ein anderes Format um­zu­wan­deln oder auf be­stim­mte Features ver­zich­ten zu müssen. Word-Do­ku­men­te, Excel-Ta­bel­len und PowerPoint-Präsentationen werden von den Apps wie Google-Dateien behandelt.Außerdem passt Google Docs den Abstand zwischen zwei Zeilen nun in Abhängigkeit von der ausgewählten Schriftart an. Das ist bei den Office-Produkten von Microsoft schon seit einiger Zeit der Fall. Wie 9to5google berichtet, soll die Aktualisierung innerhalb der nächsten 14 Tage ausgeliefert werden. Die Installation lässt sich über den Google Play Store durchführen.