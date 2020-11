Oppo zeigt reales Konzept-Smartphone: Display wächst auf Knopfdruck

Neben den schon verfügbaren Smartphones mit faltbaren Displays soll es nach dem Willen einiger Hersteller auch Geräte mit einem 'rollbaren' Bild­schirm geben. Oppo hat jetzt ein Konzeptgerät vorge­stellt, bei dem die Displaygröße auf Wunsch von 6,7 auf 7,4 Zoll erhöht werden kann.

Mehrere Größen möglich

Oppo

Anlässlich des zweiten jährlichen sogenannten Oppo Innovation Day hat der chinesische Smartphone-Hersteller das sogenannte Oppo X 2021 präsentiert. Das Gerät soll durch den Druck auf eine Taste in der Lage sein, das Display mit einem motorisierten Antrieb größer werden zu lassen. Das Display wächst dann von 6,7 auf 7,4 Zoll und macht aus dem Smartphone dann praktisch eine Art kleines Tablet.Um das Ganze umzusetzen, verwendet Oppo ein aufschiebbares Gehäuse, in das man ein auf der einen Seite im Rahmen versenkbares Display auf OLED-Basis einbaut. Im Grunde nutzt Oppo einen 'verstellbaren Lattenrost' als Unterbau für das Display, wobei der Bildschirm bei Bedarf über eine Art "Rollenmotor" geführt wird, um eine stabile Konstruktion zu ermöglichen. Das Gehäuse funktioniert dabei wie eine Schublade.Wie der Hersteller betonte, ist man bei der Display-Größe nicht wirklich festgelegt. Der Anwender könnte also auf Wunsch den Prozess des Aus- oder Einfahrens des Bildschirms auch an einer beliebigen Position stoppen. So lassen sich praktisch frei wählbare Größen wählen, die sich irgendwo zwischen den im eingefahrenen Zustand geltenden 6,7 Zoll und den maximal möglichen 7,4 Zoll bewegen.Die Nutzeroberfläche des Smartphones passt sich dabei flexibel an und wechselt zwischen einer für Mobiltelefone optimierten Optik während des Ausfahrens hin zu einem Design, wie man es sonst von Tablets gewohnt ist. Oppo nannte keine weiteren technischen Details zu seinem Konzept-Smartphone mit ausfahrbarem Roll-Display. Vorerst bleibt das Gerät eine Art Design-Studie, langfristig will man entsprechende Produkte aber für den Massenmarkt kommerzialisieren und "zum richtigen Zeitpunkt" auch in den Handel bringen.