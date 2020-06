Nvidia GeForce RTX 3080: So soll die Next-Gen-Grafikkarte aussehen

Noch sind es nur Gerüchte, aber die inoffiziellen Informationen rund um Nvidias nächste Grafikkartengeneration verdichten sich. Jetzt kursieren erste Bilder und neue Leistungsdaten über die GeForce RTX 3080 im Netz, die auf einen Sprung in Sachen Performance hoffen lassen.

Infos zur Nvidia GeForce RTX 3080 werden in Leaks immer konkreter

Leistungsdaten versprechen viel

Bevor Grafikkarten offiziell vorgestellt werden, gibt es traditionell unzählige Gerüchte zu Leistungsdaten und Design. Auch die Grafikkarten, die Nvidia auf Basis der Ampere-Archi­tektur fertigen wird sorgen aktuell für wilde Aktivität in der Gerüchteküche. Zum jetzigen Zeitpunkt wird erwartet, dass Nvidia wohl in den nächsten Wochen erste Details zur RTX 3000-Serie enthüllen wird, eine Vorstellung scheint bis zum August durchaus realistisch. Für diesen zeitnahen Ablauf könnte auch sprechen, dass im Netz erste Bilder aufgetaucht sind, die die neue Grafikkarten-Generation zeigen sollen.Ein Leaker im Chiphell-Forum will demnach einen Blick auf die RTX 3080 gewähren können. Wie VideoCardz schreibt, sind auf den Bildern wahrscheinlich Prototypen zu sehen, die eines der "vielen vorgeschlagenen Designs" zeigen, die Nvidia im Vorfeld entwickelt. Zu sehen sind hier Karten mit einem Zwei-Lüfter-Aufbau, die auf Ober- und Unterseite der Karte platziert sind, dazu kommt ein großer Kühlkörper in der Mitte. Dieses Design regt auf jeden Fall zu wilden Spekulationen über den Luftstrom an, der aus einem solchen Aufbau folgen würde. Das Nvidia-Subreddit liefert dann auch noch Render-Bilder auf Basis des Leaks.Ähnlich verhält es sich mit den Leistungsdaten, die aktuell rund um die RTX 3080 kursieren. Nach wilden Spekulationen zum eingesetzten Chip,will der laut WCCTech bisher sehr treffsichere Leaker Kopite7kimi jetzt genaue Details liefern können. So soll die Karte auf einen GA102-200 Kern setzten und damit über 4352 CUDA-Cores verfügen. Bei einer konser­vativen Schätzung der Taktfrequenz auf 1,75 GHz könnte die Karte so mindestens 15 TFLOPs erreichen - die RTX 2080 bietet aktuell rund 10 TFLOPs. Wie immer gilt vor offiziellen Vorstell­ungen: Jetzt heißt es abwarten, ob der Hersteller die Leaks bestätigt.