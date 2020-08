Nvidia GeForce RTX 3090: Neuer Leak deutet brachiale Leistung an

Die Vorstellung von Nvidias nächster Grafikkartengeneration scheint in greifbarer Nähe. Zusätzlich zu den Gerüchten der vergangenen Monate kursieren nun frische Benchmark-Ergebnisse im Netz, die die Topmodelle der GeForce RTX 3000-Serie sehr überzeugend aussehen lassen.

Bis zu 58 Prozent mehr Leistung als RTX 2080 Ti

Leistungsdelta an der Spitze schrumpft

Offizielle Details von Nvidia wohl in Kürze

Die jüngsten inoffiziellen Angaben zur kommenden GeForce-Generation auf Basis der Am­pere-Grafikchiparchitektur kommen von @kopite7kimi , der in Insiderkreisen einen ex­zel­len­ten Ruf genießt. Dem Twitter-Nutzer nach werden sowohl die GeForce RTX 3090 - oder RTX 3080 Ti - als auch die GeForce RTX 3080 deutlich schneller sein (36 bis 58 Prozent) als Nvidias aktuelles Flaggschiff, die über 1000 Euro kostende GeForce RTX 2080 Ti.Alle neuen Leistungsangaben zu den nächsten High-End-Grafikkarten von Nvidia beruhen auf Ergebnissen des 3DMark-Tests Time Spy Extreme. Dieser ist speziell auf fordernde Gra­fik­de­tails in 4K-Auflösung unter DirectX 12 ausgelegt. Die GeForce RTX 3090 erreicht hier of­fen­bar ein Ergebnis von rund 10.000 Punkten , die GeForce RTX 3080 soll auf rund 8600 Punk­te kommen. Zum direkten Vergleich: Die GeForce RTX 2080 Ti bringt es mit Re­fer­enz­takt­ra­ten in diesem Test auf gut 6300 Punkte, die GeForce RTX 2080 auf knapp 5000 Punkte.Anhand des neuen Leaks lässt sich festhalten, dass sich bisherige Gerüchte zur GeForce RTX 3000-Familie zu bestätigen scheinen. Zwar lassen synthetische Benchmarks nur bis zu einem gewissen Grad Rückschlüsse auf die tatsächliche Gaming-Performance einer Gra­fik­kar­te zu, doch die neuen Werte passen zu den bisherigen Spekulationen : In Spielen darf von der RTX 3090 gegenüber der RTX 2080 Ti aller Voraussicht nach ein Lei­stungs­plus von 40 bis 50 Prozent erwartet werden. Die GeForce RTX 3080 ihrerseits dürfte unter rea­lis­tisch­en Test­be­din­gun­gen 20 bis 30 Prozent schneller sein.Abschließend lohnt sich noch der Blick auf das Performancedelta zwischen der RTX 3090 und der RTX 3080. Den vorliegenden Angaben nach liegt das zweitschnellste Modell in Nvidias kom­men­der GeForce RTX 3000-Reihe lediglich 16 Prozent hinter dem Spitzenreiter. Zwisch­en der GeForce RTX 2080 Ti und der GeForce RTX 2080 liegt der Lei­stungs­un­ter­schied in Spie­len bei 4K-Auflösung allerdings meist bei rund 30 Prozent. Wie genau Nvidia die kommenden Grafikkarten preislich positionieren will, sollte also interessant werden. Eventuell ist mit einer verhältnismäßig teuren RTX 3080 zu rechnen, da es zwischen der RTX 3070 und der RTX 3080 noch eine RTX 3070 Ti geben soll.Bis es offizielle Einzelheiten zur GeForce RTX 3000-Serie von Nvidia zu erfahren gibt, wird es höchst­wahr­schein­lich nur noch wenige Wochen dauern. Die Vorstellung der neuen Gra­fik­kar­ten­ge­ner­ation wird von Branchenkennern im September erwartet. Nvidias Kon­kur­rent AMD soll ebenfalls in den nächsten Wochen seine Big Navi-Grafikkarten für das High-End-Segment enthüllen. Der Herbst wird also spannend für die PC-Hardware- und Gaming-Branche.