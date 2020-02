Surface Duo mit 'Peek': So will Microsoft ein Außen-Display ersetzen

Microsofts Surface Duo braucht wohl noch einige Zeit, bevor das Gerät wirklich in den Handel kommt. Während der Softwarekonzern selbst zu seinem Smartphone-Tablet-Hybriden weitestgehend schweigt, verrät uns ein bekannter Spezialist neue Details.

Fehlendes Außen-Display macht Interaktion schwierig

h0x0d

Der Twitter-User und Microsoft-Spezi @h0x0d bzw. WalkingCat hat ein paar kurze neue Videos ausgegraben, die zeigen sollen, wie Nutzer mit dem Surface Duo interagieren können, um trotz des Fehlens eines Außen-Displays an dem aus zwei Touchscreens mit Scharnier bestehenden Gerät mit Benachrichtigungen und ähnlichem umzugehen. Offenbar plant Microsoft eine Funktion namens "Peek".In den Videos ist zu sehen, wie der Nutzer das Surface Duo künftig leicht öffnen soll, um eingegangene Benachrichtigungen auf die Schnelle einsehen und gegebenenfalls reagieren zu können. Öffnet man die zusammengeklappten Displays leicht, wird am Rand des auf den Nutzer gerichteten Bildschirms ein schmaler Bereich verwendet, um Benachrichtigungen anzuzeigen und den Schnellzugriff auf bestimmte Funktionen zu ermöglichen.Kommt ein Anruf an, wird in dem seitlichen Bereich unter anderem das Bild des jeweiligen Kontakts angezeigt. Will der Nutzer den Anruf auch tatsächlich entgegennehmen, soll er dann das Display komplett öffnen und die zweite Hälfte nach hinten umklappen, um sich das "Telefon" dann ans Ohr zu halten. Der Seitenstreifen bietet natürlich auch die Möglichkeit, den Anruf einfach schnell abzulehnen.Bei Benachrichtigungen verhält es sich ähnlich. Öffnet man das Surface Duo also leicht, um einen schnellen Blick zu werfen, werden die Notifications unterhalb der Uhrzeit auf dem seitlichen Streifen angezeigt. Entscheidet man sich weitere Eingänge zu betrachten, wischt man den Block mit den Benachrichtigungen einfach nach oben. Vermutlich will Microsoft im Zuge der für Mai 2020 angesetzten Entwicklerkonferenz Build ausführlicher über diese und andere Funktionen der Oberfläche des Surface Duo informieren.Das Surface Duo soll wahrscheinlich im weiteren Jahresverlauf auf den Markt kommen. Das Gerät nutzt den im letzten Jahr erschienenen High-End-SoC Qualcomm Snapdragon 855 in Kombination mit gleich zwei rund sechs Zoll großen Displays, um einen neuartigen Formfaktor zu realisieren, der gleichzeitig Smartphone und Tablet ist. Das Gerät läuft nicht etwa mit einer Variante von Windows 10 , sondern nutzt eine modifizierte Ausgabe von Google Android.