Sennheiser: Neue True-Wireless-Kopfhörer greifen AirPods Pro an

Der Markt von kabellosen Kopfhörern wächst rasant, vor allem aufgrund der dominierenden Apple AirPods (Pro). Mit den Momentum True Wireless 2 hat Sennheiser nun neue Earbuds vorgestellt, die besten Sound, Noise-Cancelling und 7 Stunden Akkulaufzeit bieten sollen.

Lange Akkulaufzeiten, stylisches Design und Noise-Cancelling

Egal ob Apple , Beats, Bose oder Sony - So genannte Truly-Wireless-Kopfhörer scheint es der­zeit wie Sand am Meer zu geben. Die AirPods und die kürzlich eingeführten AirPods Pro füh­ren den Markt an. Sennheiser versucht dabei jetzt zum Gegenschlag auszuholen und zeigt sich mit einem Nachfolger der bereits erhältlichen Momentum True Wireless. Die neue Ge­ne­ra­tion der drahtlosen In-Ear-Kopfhörer versucht mit dynamischen 7-mm-Treibern einen or­dent­li­chen Stereo-Klang mit "tiefen Bässen und zugleich natürlichen Mitten sowie klaren, de­tail­rei­chen Höhen" abzuliefern.Ebenso wie sein Hauptkonkurrent - die Apple AirPods Pro - bieten die Sennheiser Momentum True Wireless 2 eine aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, kurz ANC) und einen passenden Transparent-Modus zum möglichen Durchschleusen von Um­ge­bungs­ge­räu­schen. Die Akkulaufzeit beziffert der deutsche Hersteller mit bis zu sieben Stunden. In dem mit Stoff bezogenem Ladecase können die Kopfhörer dann weitere 21 Stunden da­zu­ge­win­nen. Die komplette Aufladedauer soll maximal 1,5 Stunden in Anspruch nehmen und die Trans­port­box an sich wird per USB-C mit Strom versorgt.Sennheisers neue Truly-Wireless-Headphones funken über Bluetooth 5.1 und sind mit den Betriebssystemen Google Android und Apple iOS kompatibel. In Hinsicht auf die Codecs werden SBC, AAC sowie aptX unterstützt und sämtliche Einstellungen bezüglich ANC, Equa­lizer und Co. werden über die kostenlose Smart Control App gesteuert. Zudem bringt jeder Ohr­ste­cker der Momentum True Wireless 2 nur sechs Gramm auf die Waage und ist nach IPX4-Standard gegen Nässe, Schweiß und Staub ge­schützt. Der neue AirPods-Konkurrent soll ab April 2020 für 299 Euro erhältlich sein.