Es gibt was auf die Ohren: Over-Ear-AirPods von Apple kommen

Apples kabellose Kopfhörer sind ein riesiger Erfolg, das kalifornische Unter­nehmen konnte mit den AirPods wieder einmal einen Trend auslösen bzw. hatte viele Nachahmer zur Folge. So mancher wünscht sich aber einen großen Apple-Kopfhörer und dieser dürfte bald erscheinen.

Der Trend zum weißen "Ohrenstäbchen"

Viele Apple-Kenner haben in den vergangenen Jahren den Umstand beklagt, dass der ka­li­for­ni­sche Konzern keine Trends mehr setzt, sondern diesen eher nachrennt und sich auf seinen bewährten Produktlinien ausruht. Das hat sich aber zuletzt mit den AirPods geändert, denn damit war Apple wieder ein Vorbild. Seither sind die weißen "Ohrenstäbchen" kaum noch aus dem Straßenbild wegzudenken.Allerdings sind In-Ear-Ausführungen nicht jedermanns Sache, so mancher hätte gerne "rich­ti­ge" AirPods-Kopfhörer. Diese sind auch schon seit einer Weile in der Gerüchteküche prä­sent. Vor kurzem ist aber über die US-amerikanische Einzelhandelskette Target ein Listing auf­ge­taucht, das ein baldiges Erscheinen der neuen AirPods ankündigt.Die XL-Kopfhörer des Unternehmens aus dem kalifornischen Cupertino werden bei Target als "Apple AirPods (X Generation)" geführt, dabei dürfte es sich aber um einen Platzhalternamen handeln. Entsprechend gibt es derzeit nur Spekulationen, wie sie final heißen könnten. Der Tech-Analyst Jon Prosser , der die Target-Informationen per Tweet bekannt gemacht hat, meinte, dass "AirPods X" ein cooler Name wäre.Das Target-Listing hat auch einen Preis zu bieten, demnach werden die "Apple AirPods (X Generation)" 399 Dollar kosten. Genauer ge­sagt gibt es drei Einträge für diese Kopf­hö­rer-Variante, dabei könnte oder dürfte es sich um Farbvarianten handeln.Wie anfangs erwähnt sind die AirPods in allen bisher verfügbaren Varianten ein Hit, sie dominieren auch den Markt für kabellose Kopfhörer . Da verwundert es nicht, dass der Konzern dieses Schiene ausbauen will. Ob und wann die Over-Ear-AirPods auch zu uns kommen, darüber kann man derzeit nur spekulieren. Im Zweifelsfall tippen wir darauf, dass es länger dauert, da das Coronavirus derzeit die weltweiten Produktionsketten kräftig durcheinanderwirft