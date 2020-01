Beats Solo Pro: Geräusch-Unterdrückung jetzt auch bei den Kleinen

Aktive Geräusch-Unterdrückung gibt es bei Beats jetzt endlich auch in den kleineren Modellen. Die Kopfhörer namens Beats Solo Pro sind inzwischen zu haben und unser Kollege Timm Mohn hat sie genauer unter die Lupe genommen. Und diese Geräte erweisen sich auch in anderen Belangen als durchaus empfehlenswertes Produkt.Kleinere Probleme bringen aber auch diese Kopfhörer mit. So funktionierte das Pairing mit Android-Geräten erst nach einem Firmware-Update. Und es gibt auch keinen Sensor, der erkennen würde, wann man die Kopfhörer absetzt - deaktiviert wird die Wiedergabe erst durch das Zusammenklappen des Bügels. Ansonsten funktionieren die Geräte gut und liefern eine lange Akkulaufzeit und guten Klang.