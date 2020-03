Google Pixel 4a: Erste Informationen zum Preis sind durchgesickert

Neben ersten Bildern zeigt sich nun auch mögliches Marketing-Material zum kommenden Google Pixel 4a im Netz, welches den Preis zum Vor­schein bringt. Demnach soll das neue Mittelklasse-Smartphone mit Android 10 wie sein Vorgänger ab 399 Euro starten.

Das Google Pixel 4a soll ab 399 US-Dollar verkauft werden

...und Google Nest Mini kostenlos erhalten

Evan Blass

Trotz der Absage der eigenen Entwicklerkonferenz Google I/O aufgrund des sich weiterhin verbreitenden Coronavirus, dürfte dem Launch des Pixel 4a nichts im Wege stehen. Spä­tes­tens seit den in der letzten Woche geleakten Fotos verdichten sich die Gerüchte rund um Googles neues Smartphone, das Mitte Mai auf einer virtuellen Keynote vorgestellt werden könnte. Der bekannte Leaker Evan Blass (@evLeaks) liefert jetzt zudem erste In­for­ma­tio­nen zum Preis des Google Pixel 4a, der aus möglichen Marketing-Bildern hervorgeht.Schenkt man denen per Photoshop-Magie auf Werbetafeln untergebrachten Grafiken Ver­trau­en, startet das Pixel 4a zu einem Preis ab 399 US-Dollar. Bereits der erfolgreiche Vorgänger Pixel 3a wurde zu dieser unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) angeboten. In Deutschland dürfte das neue Mittelklasse-Modell mit Android 10-Betriebssystem dann mit 399 Euro zu Buche schlagen. Eine offizielle Bestätigung seitens Google steht noch aus, die Kosten werden von Experten allerdings als realistisch eingestuft.In Hinsicht auf die Spezifikationen des Google Pixel 4a spricht man in der Gerüchteküche ak­tu­ell von einem 5,7 oder 5,8 Zoll großen OLED-Display samt bekannter FHD+-Auflösung. Eben­so ist die Rede von Snapdragon 730- oder 765-Prozessoren aus dem Hause Qualcomm , die nebst 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) und einem mindestens 64 GB großen Flash-Speicher ver­baut werden dürften. Anstelle einer grö­ße­ren Pixel 4a XL-Version könnte sich Google in die­sem Jahr dafür entscheiden, das Smart­phone zusätzlich in einer 5G-Variante anzubieten.