Google Pixel 4a: Renderbilder zum neuen Mittelklasse-Modell aufgetaucht

Google möchte im zweiten Quartal des kommenden Jahres ein weiteres Smartphone, welches den Nachfolger des Pixel 3a darstellen soll, auf den Markt bringen. Nun sind erste Renderbilder, die auf Basis von durch­ge­sick­er­ten CAD-Dateien erstellt wurden, an die Öffentlichkeit gelangt.

Keine Angaben zum Datenblatt

OnLeaks

Hiermit wurde das Design des Google Pixel 4a veranschaulicht. Das Rendervideo wurde von dem für zahlreiche Leaks im Smartphone-Bereich bekannten Nutzer "OnLeaks" in Ko­op­er­at­ion mit 91mobiles veröffentlicht. Auf der Rückseite lässt sich weiterhin nur eine einzige Ka­me­ra-Linse finden. Auf der Frontseite wurde allerdings eine "Punch Hole"-Kamera platziert, sodass das Smartphone etwas moderner wirkt, als es beim Pixel 4 der Fall ist.Das Display soll zwischen 5,7 und 5,8 Zoll groß sein. Obwohl das Pixel 4a noch einen Rand be­sitzt, handelt es sich im Vergleich zum Vor­gän­ger um eine sichtbare Verbesserung. Auf der rechten Seite ist ein farbiger Power-Button zu erkennen. Während an der Unterseite ein USB-C-Port verbaut ist, lässt sich oben eine Klinken-Buchse finden. Insgesamt soll das Google Pixel 4a 144,2 x 69,5 x 8,2 Millimeter groß sein.Zu den technischen Spezifikationen gibt es bisher jedoch noch keine Informationen. Somit ist noch unklar, welcher Prozessor und wie viel Ar­beits­spei­cher zum Einsatz kommen werden. Das Google Pixel 4a soll sich der Mittelklasse zuordnen lassen und später für um die 400 Euro erhältlich sein.Das Google Pixel 3a wurde im Mai 2019 auf den Markt gebracht. Es gilt also als wahr­schein­lich, dass das Pixel 4a erst im zweiten Quartal des nächsten Jahres erscheint. Na­tür­lich be­steht die Möglichkeit, dass Google das Gerät bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorstellt.